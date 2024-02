Detecten un dron sobrevolant una presó catalana sense que faci cap llançament d'objectes

Els Mossos d'Esquadra van detectar el passat dissabte 17 de febrer un dron que va sobrevolar durant uns minuts el centre penitenciari d'El Puig de les Basses de Figueres. Els agents van detectar com l'aparell se situava primer sobre de l'aparcament que hi ha just a l'entrada de la presó i es desplaçava cap a dins del centre.

Segons ha avançat el digital El Caso, els fets es van produir pels volts de les deu de la nit. De seguida que se'n van adonar, els Mossos van iniciar un seguiment amb les càmeres de seguretat per tal de comprovar el recorregut del dron i assegurar que no es fes cap llançament per tal d'introduir objectes com mòbils o droga a dins del recinte.

Els agents van certificar que no es va introduir res a dins de la presó i que es tractava d'un dron d'ús recreatiu. Al cap de pocs minuts l'aparell va desaparèixer i els Mossos van intentar localitzar el pilot però no ho van aconseguir. L'endemà al matí, ja amb llum de dia, els agents van tornar a fer les comprovacions pertinents, però no es va localitzar ni l’aparell ni el pilot.