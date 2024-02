L'ACA destina 4 MEUR per actuacions de recuperació de riberes i zones humides

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per actuacions de recuperació de riberes fluvials i millora de l’estat ecològic en zones humides dins de l’àmbit de les conques internes. Es disposa fins el 22 de febrer per a presentar sol·licituds, podent optar-hi els ens locals i les agrupacions d'ens locals, les entitats sense afany de lucre que formin part de la Xarxa de Conservació de la Natura i les inscrites al Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i altres entitats, associacions i fundacions sense afany de lucre que tinguin entre els seus objectius la recuperació o conservació d'ecosistemes fluvials.

La partida pressupostària d’aquesta línia d’ajuts (la tercera convocada en els últims 5 anys) és de 4 milions d’euros, amb un import màxim subvencionable que pot arribar del 100% del total de l’actuació, amb un límit màxim de 120.000 euros per actuació.

Es podran acollir a les subvencions les actuacions de recuperació de la connectivitat, morfologia i funcionament ecològic de les riberes que formen part del domini públic hidràulic, i de les zones humides, mitjançant solucions basades en la natura, amb l'objecte de millorar l'estat ecològic de les masses d'aigua associades.

Les actuacions poden consistir en mesures que tinguin incidència positiva sobre la recuperació de la dinàmica fluvial; actuacions per a la recuperació d'hàbitats fluvials, tals com reobertura de braços secundaris, creació de zones de laminació i altres actuacions similars adreçades a contribuir a una major resiliència dels ecosistemes fluvials; actuacions de millora de la connectivitat fluvial que poden incloure enderrocament d’estructures; el control i erradicació d'espècies invasores presents a l'espai fluvial; eliminació de runes i/o andròmines i plantacions d'espècies herbàcies, arbustives i/o arbòries de les comunitats pròpies dels diferents hàbitats fluvials, entre d’altres.

En les dues anteriors convocatòries d’aquesta tipologia, convocades els anys 2018 i 2020, es van atorgar conjuntament 1,6 milions d’euros a través d’un total de 29 ajuts.