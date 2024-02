Expulsen un estranger reincident en agressions sexuals a Blanes

La Policia Nacional ha expulsat de l’Estat un home de 40 anys condemnat per una agressió sexual i després de cometre’n una segona a Blanes (Selva). L’home havia estat condemnat per agressió sexual amb ús d’un instrument perillós però va quedat en llibertat arran de la recent modificació penal. Malgrat tot, el Departament de Justícia va enviar un informe al Grup d’Expulsions de Delinqüents Estrangers (GEDEX) de la Policia Nacional alertant de l’alt risc de reincidència que tenia l’home. Això va fer que el localitzessin i una vegada detingut, volien incoar-li un expedient d’expulsió que no es va materialitzar perquè el país d’origen de l’home no donava documents d’identitat dels residents a l’estranger indocumentats.

Una vegada l’home va quedar en llibertat va cometre una segona agressió sexual i en aquesta ocasió el va detenir la Policia Local de Blanes. El cos local va comunicat a la Policia Nacional que tenia el detingut en les seves dependències i a partir d’aquí el GEDEX va tornar a iniciar el procés per aconseguir expulsar-lo del país.

En aquesta ocasió, el país d’origen ha canviat la política de documentació dels residents a l’estranger i això ha permès que poguessin tancar l’expedient d’expulsió. L’home va ingressar al Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona i el 8 de febrer va ser traslladat al país d’origen.