Denuncien l'aparició de quatre gats morts i un de molt malferit en només quinze dies a la Garrotxa

L'entitat animalista Som la seva veu de la Garrotxa ha denunciat cinc casos de maltractament animal a gats a la comarca, en només quinze dies. El resultat ha estat que quatre dels felins han acabat morint i en alguns casos en circumstàncies especialment «cruels». En concret, els primers dos animals morts van aparèixer el dimarts 30 de gener.

Una noia que passejava amb el seu gos per una zona propera al riu Fluvià a Olot es va trobar un gat cremat en una paella i un altre penjat amb una brida en una reixa. De seguida va avisar l'entitat, que es va posar en contacte amb la Policia Municipal de la capital de la Garrotxa, que ja ha obert una investigació per intentar trobar els responsables dels fets.

Una setmana més tard va ser al poble veí de les Preses on van aparèixer dos gats enverinats i morts al mig d'un camp. La membre de Som la seva veu, Carme Sánchez, explica que van sospitar de seguida al veure que els dos animals eren enmig d'un camp, ja que quan un gat està malalt s'amaga per morir sol i apartat.

De nou, Som la seva veu va fer-se càrrec dels felins i va denunciar els fets. L’últim cas de maltractament és d’aquest dimecres 14 de febrer. En aquesta ocasió va ser a la plaça Campdenmàs d'Olot -al centre de la ciutat- on un individu estava apallissant un felí i uns testimonis van alertar la policia. De seguida va arribar un agent, que va trobar l'animal molt malferit a tocar d'un contenidor.

Aleshores va mirar a dins i hi va trobar estris per tenir cura del gat, com el sorral o aliments. Per fortuna l'animal va aconseguir sobreviure, i l'entitat el va portar al veterinari perquè li curés les ferides. Des de Som la seva veu donen per fet que es tracta d'un cas d'abandonament però també de maltractament. Un cop s'hagi recuperat es posarà en adopció.

L'entitat demana que qualsevol persona es posi en contacte amb ells o amb la policia si sospiten d'algun cas de maltractament i reconeixen que es mostren «preocupats» perquè mai abans havien vist un seguit de casos de maltractament com aquests. Sánchez considera aquests maltractaments com a «actes de psicòpata» i posa en alerta els veïns que tenen gats domèstics perquè estiguin atents quan obrin la porta de casa, perquè no s'escapin.