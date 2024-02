L'acusat de violar una menor de 14 anys a Girona amb «submissió química» diu que no coneix la víctima

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 10 anys de presó per violar una menor de 14 anys quan dormia i estava afectada pel consum d'alcohol i drogues. L'escrit d'acusació de la fiscalia recull que la víctima i el processat, que aleshores tenia 27 anys, es van conèixer a través de les xarxes socials i van quedar per veure's la nit del 23 de gener del 2021. Segons l'acusació, van anar a casa de l'acusat, un pis de Girona, i allà van estar prenent alcohol i fumant marihuana. Com a conseqüència de la ingesta de tòxics, la menor es va adormir i va quedar «mig inconscient». Quan es va despertar, l'acusat l'estava penetrant. El processat ho nega i diu que ni tan sols coneix la víctima en persona.

La víctima ha declarat a porta tancada i l'acusat ho ha fet al final del judici, després d'escoltar els testimonis i els perits.

El fiscal l'acusa d'un delicte d'abús sexual amb penetració a menor de 16 anys i manté la petició de 10 anys de presó perquè sosté que ha quedat acreditat que va violar la víctima amb «submissió química»: «Qui està inconscient pel consum d'alcohol i drogues no pot prestar consentiment».

Segons el relat de l'acusació pública, la víctima i el processat es van conèixer per Instagram i van quedar per veure's en persona el 23 de gener del 2020. Es van trobar cap a les set de la tarda i van anar junts a casa d'ell, un pis a Girona. Allà, seguint l'escrit d'acusació, la víctima «es va prendre tres vasos de rom» i tots dos van fumar marihuana. La menor es va quedar «adormida».

El fiscal sosté que, quan la menor estava en estat de semiinconsciència, el processat la va portar a la seva habitació, la va despullar i la va tombar al llit. La víctima es va despertar cap a les cinc de la matinada, ja del 24 de gener, quan va notar que l'acusat l'estava penetrant.

La mare de la menor ha explicat al judici que la noia va marxar de casa aprofitant que ella havia sortit a fer un encàrrec i que la va estar buscant tota la nit, contactant amb les seves amistats. També va aconseguir entrar al perfil d'Instagram de la menor i així va veure que havia quedat amb el processat: «Li vaig enviar missatges demanant-li que em contactés però no va contestar».

No la va localitzar fins l'endemà quan, cap a les deu del matí, una amiga de la noia li va dir que s'havia presentat a casa seva. La dona ha dit que estava com «anada» i que, quan li va explicar el que havia passat, la va convèncer per anar a interposar la denúncia als Mossos d'Esquadra.

A la menor la van traslladar a l'hospital Santa Caterina, on li van fer una exploració. Les forenses han exposat que no van apreciar lesions, tot i que l'absència de marques als genitals no descarta una penetració no consentida.

No la coneix en persona

La versió de l'acusat es totalment exculpatòria. De fet, diu que ni tan sols va arribar a conèixer la víctima en persona. El processat, que només ha contestat a les preguntes de la defensa, ha afirmat que ell i la víctima van estar un mes aproximadament parlant a través d'Instagram i que sí que és cert que el dia 23 de gener havien quedat per veure's.

Segons el seu relat, va demanar a un amic que tenia cotxe que el portés fins al punt de trobada, un aparcament de Bescanó, però la menor no s'hi va presentar. «Vam esperar vint minuts o mitja hora i vam marxar», ha dit. El conductor, que també ha declarat al judici, ha corroborat aquesta versió. Així, el processat nega que quedés amb la menor i que hi mantingués algun tipus de contacte sexual.

Per això, la defensa demana l'absolució. El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.