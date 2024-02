Indemnitzen amb 1,5 milions als pares d’un nadó tetraplègic després d’una operació menor

La companyia d’assegurances del Servei Català de la Salut (CatSalut) ha indemnitzat amb 1,5 milions d’euros els pares d’un nadó que el 2019, quan tenia un any, va anar a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona) per a una operació testicular ambulatòria i va acabar paraplègic en cadira de rodes.

Així ho han explicat aquest dijous la presidenta del Defensor del Pacient, Carmen Flores, i la lletrada encarregada del cas, Luisa Blanco, juntament amb els pares del nen afectat, Carla i Òscar -que no han volgut donar els seus cognoms per preservar la identitat del menor-, en una roda de premsa a Barcelona.

Els pares, acompanyats per l’associació 'El Defensor del Pacient’, han arribat a un acord econòmic amb la companyia d’assegurances del CatSalut, després d’una demanda presentada pels progenitors el 2021, després que el nen s’infectés d’E-Coli a través de la punció de l’anestèsia.

Els fets van ocórrer el 2019, i han provocat que el nen, que ara té cinc anys, hagi quedat paraplègic des de la zona dorsal, i que a més hagi de portar una vàlvula al cap per drenar líquid, també per les seqüeles, ja que la infecció va arribar al cervell.

Segons ha relatat la lletrada, el nen va ingressar en juny de 2019 per a una orquidotexia, una operació testicular ambulatòria aparentment senzilla, que poc després va començar a causar complicacions.

Blanco ha detallat que el menor va haver de tornar a ingressar a l’hospital com a conseqüència de la febre i el malestar que presentava, i que a les hores de l’ingrés, els metges van orientar el seu diagnòstic cap a una sèpsia d’origen indeterminat.

El setè dia d’ingrés, la mare del nadó va descobrir que tenia un bony a la zona lumbar, on s’havia dut a terme la punció per a l’anestèsic, encara que únicament li van realitzar una ecografia que no va desemmascarar el problema i fins l’endemà l’hospital no li va fer una ressonància magnètica.

Després el van tornar a operar, i tot i que el menor va sobreviure, «ha quedat amb una paraplegia dorsal» i, com la infecció se’n va anar al capdavant, «porta una vàlvula al cervell per drenar el líquid».

L’advocada ha explicat que un abscés per la infecció va provocar una compressió medul·lar que li ha deixat les seqüeles amb les que viu actualment.

Malgrat la gravetat de les lesions, Blanco ha afirmat que la família ha arribat a un acord amb la companyia d’assegurances del CatSalut perquè amb «això acaba abans», i evitar així dilatar el dolor, ja que, per la demanda presentada el 2021, no s’hauria celebrat el judici fins gener de 2024, més possibles recursos posteriors.

Per la seva part, el pare del nen ha afirmat: «El nen ha quedat amb unes seqüeles greus, vam estar 3 mesos a l’hospital dia i nit, no ens fiàvem, estàvem tot el dia pendents sobre quin error podien cometre més».

A més, ha relatat que quan el menor va reingressar en l’hospital per la sèpsia, els van dir que tenia un 50 % de possibilitats de sobreviure, una cosa que li va generar un fort impacte, ja que tan sols uns dies abans havien celebrat el seu primer aniversari.

El pare ha indicat que el nen necessita moltes cures, i ha assenyalat que ell ha hagut de deixar de treballar i cuidar-lo.

Els pares també han explicat que estan molt pendents que el nen no es doni cops al cap per la vàlvula cerebral, i han volgut destacar l’ajuda que rep per part dels mestres del col·legi on assisteix el menor, que voluntàriament atenen les seves necessitats.

Per la seva part, Flores ha destacat que tota aquesta situació és «una destrossa» tant per a la família com per al nen, que «té tota la vida per davant», malgrat que «serà carn d’hospital, tindrà complicacions, perquè les hi han creat, perquè es podrien haver evitat.»