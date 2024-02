Primers talls a les carreteres catalanes per les protestes dels agricultors contra la burocràcia i els alts costos

Les carreteres catalanes registren a primera hora d'aquest dimarts els primers talls i afectacions per les protestes dels agricultors contra la burocràcia i els costos desmesurats al sector. Per zones afectades, cap a les 9.30 hores, a Girona hi havia protestes a la GI-634; a Lleida a l'A-2, l'L-200, l'LV-2001, l'N-IIa, l'N-II i l'LL-11, a la Catalunya Central la BV-4511; al Penedès l'N-340; a Tarragona la C-241d i la C-14; a les Terres de l'Ebre l'N-420 i a Osona la C-25. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), la via que presenta la calçada tallada a primera hora del matí és l'A-2 tant en sentit est com oest a Bell-lloc d'Urgell.

La pagesia catalana emula així les mobilitzacions a França per la situació límit que viu el sector. En total, s'han convocat una desena de talls de carreteres i tractorades a les principals carreteres del país.

Les concentracions dels productors de Ponent tenien previst tallar l'A-2 als voltants de la Fondarella, mentre que els de Girona es dirigiran cap a l'AP-7 a l'alçada de Medinyà. La mateixa autopista quedarà amb la circulació interrompuda a Santa Perpètua de Mogoda i a Montblanc. Es preveuen talls a Vic i a Parets del Vallès (C-17) i a Sant Fruitós del Bages (C-25 i C-16). A les Terres de l'Ebre hi haurà concentració a la N-340 a l'Aldea i marxes lentes des de Móra d'Ebre fins a Gandesa. També hi haurà a contracions a la N-260 a la Seu d'Urgell. Una altra de les carreteres inclosa en les mobilitzacions és la C-13 a Sort.

Les protestes de les últimes setmanes a França han precipitat el calendari de mobilitzacions, que ha de culminar amb una gran manifestació a Madrid el 21 de febrer. Les associacions agràries també estan preparant accions a la frontera amb França, al Port de Tarragona i a Mercabarna el 13 de febrer. De fet, aquest cap de setmana hi ha hagut el primer tast de les protestes amb marxes lentes a diversos punts de la demarcació de Lleida.

A banda dels costos de producció desmesurats i els greus efectes de la sequera, una de les gotes que ha fet vessar el got ha sigut l'obligatorietat de presentar un quadern de camp digital, una exigència de la Unió Europea que el sector considera que el govern espanyol ha "centrifugat" el cost d'aquesta digitalització als productors. En aquest document han de quedar unificats els registres existents d'informació agrària i és indispensable per accedir als ajuts europeus.

Altres reclamacions del col·lectiu són posar fi als abusos que pateixen els petits productors obligats a vendre per sota de preu de cost, uns plans estratègics de la Política Agrària Comuna (PAC) adaptats a la realitat mediterrània, solucions per als danys de fauna i acabar amb la competència deslleial de productes importats de fora de la Unió Europea.

La convocatòria d'aquest dimarts es repetirà a altres punts de l'Estat. A Catalunya, les concentracions estan impulsades per Unió de Pagesos. "El 2023 va ser colpidor i el 2024 no va millor. Els ànims estan molt tocats, l'economia està molt tocada, comencem a veure puntes de sobreendeutament al sector agrari i ramader, es van disparar els costos de producció", ha detallat Josep Carles Vicente, responsable d'Organització d'Unió de Pagesos. L'organització agrària espera que les protestes siguin molt seguides.