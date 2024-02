El govern espanyol atorga una ajuda extraordinària de 12,7 MEUR a gairebé 11.000 agricultors catalans

El govern espanyol, a través del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ha atorgat una ajuda extraordinària de 12.771.857 d'euros a 10.776 agricultors de Catalunya de cultiu de secà, arròs i tomàquet per a la indústria. Segons ha informat aquest dimarts en un comunicat, aquesta partida ha de servir per compensar els efectes de la sequera i la guerra d'Ucraïna. Catalunya és una de les deu comunitats autònomes qualificades com a "zona d'afectació alta" per les terres de cultiu de secà. Aquesta ajuda, inclosa en els pressupostos, compta amb una quantia de gairebé 269 milions d'euros per a totes comunitats de l'Estat i s'espera que beneficiïn un total de 139.756 explotacions agrícoles.

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha establert els criteris per rebre aquests recursos i en el cas dels cultius de secà fixa un màxim de 300 hectàrees subvencionables per beneficiari. Pel que fa a l'arròs i tomàquet de la indústria ve marcada per no haver fet sembra d'aquest producte el 2023.