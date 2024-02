Els Mossos recomanen minimitzar els desplaçaments per carretera davant les protestes de la pagesia

Tractors per la carretera B-140 a Santa Perpètua de Mogoda.ACN

Els Mossos han recomanat als ciutadans minimitzar els desplaçament per carretera davant les afectacions per les protestes de la pagesia. En cas que sigui necessari, aconsellen informar-se de les incidències del trànsit i de les possibles rutes alternatives.

El cos ha incrementat els recursos disponibles per fer front als talls de via, gestionar les incidències, garantir la seguretat i fer els desviaments necessaris. Des de primera hora del matí, ha configurat un centre de comandament i una sala de coordinació amb els màxims comandaments per fer seguiment de la jornada.

També es coordinen amb la resta de policies de l'estat i estan en contacte amb els ministeris de l'Interior i Agricultura, així com amb les policies andorranes i franceses.