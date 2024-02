Catalunya és la comunitat més popular entre els turistes internacionals amb 18 milions de visitants el 2023

Catalunya va ser el 2023 la comunitat autònoma més visitada pels turistes internacionals, segons les dades publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística. En concret, entre gener i desembre van venir 18 milions de turistes estrangers, un 21,2% més que al 2022, que van gastar un total de 20.878 milions d’euros, una xifra que dispara en un 26,7% la despesa de l’any anterior. De mitjana, cada turista internacional va gastar a Catalunya 1.160 euros (+4,51%), amb una despesa diària de 207 euros (+10,12%). En canvi, les estades es van reduir fins als 5,6 dies. La segona comunitat més visitada van ser les Illes Balears, amb 14,4 milions de turistes, i les Canàries, amb 13,9 milions.

Pel que fa a les dades del mes de desembre, l’últim de l’any, Catalunya va ser la segona comunitat autònoma amb més turistes estrangers amb 1.021.184 (+25,4%), només per darrere de les Canàries, que en va rebre 1,3 milions.

Durant l’últim mes de 2023, els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 1.229 milions d’euros, un 39,4% més que en el mateix període de l’any anterior. La despesa per turista va ser de 1.204 euros, amb 171 diaris, i una estada mitjana de 7 dies.

Al conjunt d’Espanya, durant el 2023 hi va haver 85,1 milions de turistes internacionals, un 18,7% més que al 2022, i un 1,9% per sobre, també, del 2019, abans de la pandèmia. La majoria provenien del Regne Unit, França i Alemanya, com a tres principals països emissors, amb augments del 14,6%, el 17% i el 10,6%, respectivament.

Durant el 2023, els turistes estrangers van gastar a Espanya un total de 108.662 milions d’euros, un 24,7% més que l’any anterior.

El mes de desembre Espanya va rebre 5,2 milions de turistes internacionals, un 26,2% més que al mateix mes del 2022, i un 21% per sobre dels nivells previs a la pandèmia, del 2019. La despesa en l’últim mes de l’any va ser de 7.093 milions, un augment del 35,4%.