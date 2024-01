Mike Blackman (ISE) veu «realista» superar el Mobile World Congress en uns anys: «Encara no hem tocat sostre»

El director general de l’ISE, Mike Blackman, creu que la fira podria arribar a superar el Mobile World Congress (MWC) en uns anys. «És realista» i «absolutament possible», assegura Blackman al ser preguntat per un eventual ‘sorpasso’ al MWC, tot remarcant que els dos salons són complementaris i en cap cas rivalitzen. En una entrevista amb l’ACN, el directiu espera que l’edició d’enguany del major saló audiovisual del món a Barcelona sigui «fenomenal» i es converteixi en el més gran de la seva història. De fet, és molt optimista amb el creixement exponencial del seu sector. «Encara no hem tocat sostre», diu el responsable d’ISE, que anticipa que l’impacte econòmic del saló superi en un 15% els 386 milions de l’any passat.

El congrés, que obrirà portes dimarts a Fira Gran Via, ja té més de 80.000 inscrits, explica Blackman, que tot i així no creu que hi vagin tots. Això sí, el directiu dona per fet que se superaran les xifres d’assistents de l’any passat i el rècord del seu congrés a Amsterdam del 2019. En concret, el conseller delegat vaticina que hi haurà uns 70.000 congressistes -en l'edició anterior a la capital catalana n'hi va haver 58.000-.

Blackman remarca que el Mobile World Congress i l'ISE són complementaris i tenen «punts de contacte». «Algunes de les empreses que hi participen són les mateixes, com Samsung o LG, però tenim diferents divisions d'aquestes empreses», explica. «Al MWC hi presenten telèfons mòbils, a l'ISE hi porten solucions per a la indústria audiovisual», afegeix.

L'edició d'enguany del saló congregarà 1.340 expositors en 82.000 metres quadrats, un 30% més de la superfície que va ocupar l'any passat. «És un creixement enorme», opina Blackman. Del total d'empreses participants n'hi ha al voltant de 200 que ho faran per primer cop. Fins a 150 seran companyies procedents de la Xina i una vuitantena seran catalanes.

El mapping, un «regal» per a Barcelona

Amb l'objectiu d'acostar la indústria audiovisual a la ciutadania de Barcelona, enguany l'ISE patrocinarà un 'mapping' a la Casa Batlló que ha dut a terme l'artista argentina Sofia Crespo. «Serà extraordinari i anticipem molta gent», diu Blackman, que recorda que l'espectacle de l'any passat va reunir gairebé 50.000 persones en el conjunt de passis. Aquest any la projecció es fa aquest dissabte a partir de les 21h del vespre i es repetirà diumenge des de les 19h.

«Ho fem com un regal cap a la ciutat perquè apreciem que Barcelona ens aculli», apunta el director general de l'ISE. En aquesta línia, Blackman també agraeix el «suport» de les administracions, tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat. Preguntat pel canvi al capdavant del consistori barceloní, Blackman assegura que la relació amb Colau era «molt bona» i això ha continuat amb Collboni, amb qui ja havien tractat com a tinent d'alcalde. «Continuem treballant i veiem com el saló creix», diu Blackman. «Estem molt contents de ser aquí», sentencia.

20a edició de l'ISE

Enguany l'ISE celebra el seu 20è aniversari. El congrés obrirà portes el pròxim dimarts al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona i s'allargarà fins divendres. El certamen audiovisual tindrà sobretot públic estatal, però també destaca el provinent de la Xina -ara que no hi ha restriccions per la pandèmia-, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia.