Catalunya registra temperatures màximes superiors als 25 ºC aquest mes de gener

Catalunya està registrant aquest mes de gener valors excepcionals de temperatura que han superat els 25 ºC en diferents punts del país. Els dies més càlids han estat el 24 i el 25, en què els termòmetres han arribat a una màxima de 27 ºC a Mieres (Garrotxa).

Aquests mateixos dies s'han sobrepassat els 20 ºC a bona part del prelitoral i en sectors de l'interior del país, amb diferents rècords de temperatures en localitats com Anglès (Selva) amb 25,4 ºC, Sant Pau de Segúries (Ripollès) amb 22 ºC o Espot (Pallars Sobirà) amb 10,8 ºC. També s'han viscut les mínimes més altes mai registrades en estacions com la del Santuari de Queralt (Berguedà) amb 13,5 ºC, la de Cadí nord (Cerdanya) amb 9,6 ºC o la de Bonaigua (Pallars Sobrià) amb 5,7 ºC.

Aquesta setmana està sent excepcional pel que fa a la meteorologia pels valors càlids que estan detectant-se a diferents estacions del país, i coincidint amb els dies climàticament més freds del calendari. El potent anticicló càlid centrat sobre la península Ibèrica comporta que hi hagi ambient suau a muntanya, boira persistent a Ponent i un important contrast tèrmic a les fondalades.

Això s'ha traduït amb registres màxims de 20 a 25 ºC a gran part del prelitoral, arribant a tocar sostre dijous, 25 de gener, amb més de 25 ºC a sectors de la Garrotxa i el seu entorn. Destaquen els 27,0 ºC de Mieres o els 25,3 ºC d'Olot, així com els 25,4 ºC d'Anglès (la Selva) o els 25,0 ºC de Banyoles – Mata (Pla de l'Estany). No obstant, no s'ha superat la temperatura més alta mesurada a Catalunya en un mes de gener per les estacions de la XEMA i de la XOM, ja que el 28 de gener de 2021 es van registrar 28,1 ºC a l'Observatori de l'Ebre (Baix Ebre).

A comarques com el Segrià i altres zones afectades per la boira, els termòmetres no s'han enfilat gaire, amb temperatures màximes inferiors als 10 ºC. Si bé no és un episodi de boira especialment fred, sí que ha implicat màximes molt inferiors a les de la resta del país, situant-se al voltant dels 7 ºC, amb 7,4 ºC a Lleida – la Femosa.

La temperatura nocturna també ha estat molt alta a sectors enlairats, per sobre de la inversió tèrmica nocturna, des de la serralada litoral fins al Pirineu, si bé els rècords de temperatura mínima elevada s’han concentrat a cotes altes. Cal destacar l’absència de glaçades a l’alta muntanya, amb mínimes per sobre dels 5 ºC a 2.500 metres d'altitud i només valors lleugerament negatius a les fondalades més fredes, tant del Pirineu com al Segre Mitjà o fins i tot al Gironès.

Efectes en la neu

Aquest episodi de temperatura excepcionalment alta per l'època ha accelerat la fusió de la neu al Pirineu i Prepirineu, especialment a les solanes per sota dels 2.100 o 2.300 metres. L'extensió i el gruix de neu ja era clarament deficitari per l'època a bona part de la serralada, per l'absència de nevades abundants durant el que portem de temporada, i aquests dies el dèficit es va accentuant.

Per exemple, a Certascan (Pallars Sobrià) hi ha uns 19 centímetres de neu a 2.400 metres, un dèficit del 84% respecte la mitjana a 26 de gener (2001-2023), que és de 119 centímetres, mentre que a Cadí nord – Prat d'Aguiló (Cerdanya) hi ha 11 centímetres de neu a 2.143 metres, un dèficit del 81% respecte la mitjana a 26 de gener (2005-2023), que és de 58 centímetres.