Un home detingut 28 vegades per robatoris i baralles genera alarma social a Banyoles

Un home que ha estat detingut 28 vegades a Banyoles per robatoris i alguna baralla genera "malestar" i certa alarma social al municipi, segons ha explicat aquest dimecres l'alcalde del municipi en una roda de premsa. Miquel Noguer assegura que la Policia Local i els Mossos d'Esquadra el tenen "controlat" però ha lamentat que després de cada detenció, quedi en llibertat.

"L'hem detingut 28 vegades i 28 vegades que ha sortit al carrer", afegeix Noguer. Malgrat tot, el batlle manté la confiança amb els cossos policials i assegura que treballen "amb tots els fronts per resoldre la situació". Noguer admet que Banyoles és una ciutat tranquil·la i només "hi ha un grup molt petit" de delinqüents que la policia els té "tan controlats com poden".