La grip arriba al pic a Catalunya

Les últimes dades de Salut mostren que l’onada de la grip sembla haver superat el pic epidèmic. El Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) indica que el màxim estimat s’ha situat en 363 casos per 100.000 habitants, major que l’any passat però semblant al d’anys anteriors a la pandèmia, on s’havia arribat a situar en 350-400 casos. En l’última setmana, els casos de grip diagnosticats pels professionals de l’atenció primària han baixat en tots els grups d’edat excepte en els infants. Salut adverteix que el nivell de transmissió continua alt i recorda que l’any passat es va registrar un segon pic unes setmanes després. Quant a la covid, la incidència estimada baixa, així com els ingressos relacionats.

Les dades del SIVIC actualitzades aquest dimarts mostren que, en la segona setmana de l’any, s’han diagnosticat 14.647 casos de grip a l’atenció primària, mentre que en l’anterior, 15.256. En les tres temporades anteriors, marcades per la covid-19, els casos de grip s’havien mantingut molt per sota.

Els responsables de Salut preveien que la grip arribaria al pic aquests dies -a finals de la setmana passada o aquesta-, d’acord amb les dades i l’anàlisi dels anys d’abans de la pandèmia, quan normalment s'arribava al màxim de contagis cap a la segona o la tercera setmanes de l’any.

Per grups d’edat, els casos augmenten en els infants de 0 a 4 anys, amb 1.011 diagnosticats a l’atenció primària en la segona setmana, pels 952 de l’anterior, però sobretot entre les nenes i nens de 5 a 14 anys, amb 1.184 (831 l’anterior). En canvi, baixen en la resta de grups d’edat: 5.925 casos en el grup de 15 a 44 anys (6.160); 3.993 en els que tenen entre 45 i 59 anys (4.184); 1.096 en 60-69 anys (1.350); 786 en els de 70 a 79 anys (971) i 652 en els majors de 80 (808).

Pel que fa a la covid-19, els professionals de l’atenció primària van diagnosticar 4.202 casos la setmana passada, pels 4.797 dels detectats en la primera de l’any. El nombre d’ingressats amb coronavirus -s'inclouen aquells pacients que poden haver ingressat per altres motius i després els detecten la covid-19- baixen en els últims dies, després que a finals de l’any passat augmentessin de forma clara. Ara hi ha 624 pacients ingressats a planta, 794 la setmana anterior. A les unitats de cures intensives (UCI), també disminueix el nombre de pacients per covid-19, 27 segons les últimes dades corresponents a diumenge (31 la primera setmana de l’any).

La cobertura vacunal de les persones vulnerables davant de la covid-19 és del 60% entre els més grans de 80 anys i del 46% en les persones d’entre 70 i 79 anys. La cobertura de la grip en aquests grups d’edat és una mica superior, amb un 67% i un 54% respectivament.

Els casos del virus causant de la bronquiolitis en infants, el virus respiratori sincicial (VRS), continuen en descens i la incidència és molt inferior a l’any passat. La incidència estimada es de 52 (31-73) casos per 100.000 habitants. Aquesta temporada hivernal ha estat la primera en què s’han immunitzat els nadons de fins a sis mesos davant del VRS; una immunització que s’associa a una disminució de casos de bronquiolitis i, sobretot, de les hospitalitzacions.