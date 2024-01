Roger Español retorna la Creu de Sant Jordi: «He d'encarar un judici i hi vull anar ben lleuger»

Roger Español ha decidit retornar la Creu de Sant Jordi que va rebre el 2018 de mans de Quim Torra «per la seva defensa del referèndum de l'1 d'octubre». «He d'encarar un judici contra aquells que ens van venir a autonomitzar per la força i hi vull anar ben lleuger, sense càrregues», ha afirmat Español, que va perdre un ull en l'actuació policial de l'1-O. «Sempre he cregut que aquell dia no només es va votar a la pregunta en qüestió, sinó que també es votava una forma de fer i un camí molt clar sobre com havíem d'arribar a l'objectiu. Ja no en queda res d'aquell posicionament polític valent i insubmís», ha lamentat el manifestant independentista, que també critica una amnistia que deixa la «violència d'estat» en «pràcticament res».

«Aquesta amnistia que l'independentisme ha prioritzat deixa l'acusació a l'estat espanyol per la violència d'estat d'aquell dia, pràcticament en res. Una lluita que havia de ser col·lectiva s'ha convertit en una solució (o no) personal», ha etzibat Español en un fil a X. «Des del meu punt de vista, l'única utilitat pràctica d'aquell 1-O era el procés judicial contra els policies del 'a por ellos', i així poder iniciar altres camins jurídics fora d'Espanya per buscar justícia i reparació», ha recalcat el manifestant independentista, que a les eleccions generals d'abril del 2019 es va presentar dins de la candidatura del Front Republicà i va ser candidat al Senat per Junts per Catalunya en la repetició dels comicis al novembre.

«Al final, l'orgull d'ostentar tal reconeixement s'ha vist superat per un pes que he d'anar defensant i reclamant a capa i espasa a aquells que me la van atorgar. Ja no té sentit», ha continuat Español. «Fa dos mesos que, després d'haver-hi donat moltes voltes i amb molta recança, vaig decidir retornar la Creu de Sant Jordi», ha precisat el manifestant independentista, que finalment ha retret al Departament de Cultura que «no respongui als correus».