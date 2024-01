L'acusat de violar una menor amb discapacitat a Lleida reconeix els fets i diu que n'està «penedit»

L'acusat de violar una noia amb discapacitat a Lleida el 13 desembre del 2020 i de robar-li el mòbil perquè no ho expliqués ha reconegut els fets en el judici celebrat aquest dijous a l'Audiència de Lleida. La fiscalia, que demanava inicialment 17 anys de presó, ha rebaixat la pena a 8 anys, 7 per agressió sexual i 1 per robatori amb violència i intimidació, després que el jove hagi reconegut els fets i s'hagi mostrat «penedit».

El ministeri públic també ha valorat que el jove, en presó preventiva des del gener de 2023, hagi consignat 50 euros de responsabilitat civil. El jove i la víctima van quedar a la canalització del riu Segre a Lleida. Van anar a un lloc apartat on la va violar i al marxar li va robar el mòbil i amenaçar.

La fiscalia ha rebaixat a la meitat la petició de pena de presó per al delicte d'agressió sexual, que ha passat de 14 a 7 anys, mentre que en el cas del delicte de robatori amb violència i intimidació ha sol·licitat per a l'acusat 1 any de condemna en comptes dels 3 que proposava inicialment. La defensa ha acceptat la rebaixa de presó de la fiscalia.

L'acusat, que en el moment dels fets tenia 20 anys, i la víctima es van conèixer per internet. El 13 de desembre del 2020 van quedar per veure's en persona i van anar a la canalització del riu Segre. El ministeri públic defensa que el jove es va aprofitar de la discapacitat mental de la noia per portar-la a una zona apartada. Un cop allí, la fiscalia afegeix que li va abaixar els pantalons i la roba interior i la va penetrar tot i que ella li demanava que parés. Després d'agredir-la, va marxar del lloc amb el telèfon mòbil de la víctima.

En un primer moment, l'acusat va negar conèixer la noia, tot i que la investigació dels Mossos d'Esquadra va permetre assenyalar-lo com a principal sospitós. Agents que van participar en la investigació han explicat al judici que al lloc on es va produir l'agressió hi van trobar una marca de calçat que coincidia amb les sabates del jove i que també van trobar ADN seu a les calces de la víctima. El jove va ingressar a presó el gener del 2023.