Investigadors catalans creen un nou mètode per millorar la predicció dels nivells d'ozó troposfèric

Investigadors del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i la Universitat de Barcelona (UB) han ideat un nou mètode per millorar la predicció d'alts nivells d'ozó troposfèric, un contaminant d'origen fotoquímic que afecta especialment la Plana de Vic. En un article publicat a 'Atmospheric Pollutin Reserarch', els autors han usat mostres de qualitat de l'aire de Manlleu, Tona i Vic (Osona) per millorar la capacitat dels models computacionals d'intel·ligència artificial basats en aprenentatge automàtic per predir la concentració màxima diària d'ozó troposfèric en 8 hores. La metodologia millora els resultats dels models existents i augmenta l'encert predictiu en els rangs més alts de concentració dels contaminants.

El cap del grup de recerca sobre aprenentatge automàtic en enginyeria civil a CIMNE, i coautor de l’estudi, el doctor Fernando Salazar, destaca que aquesta millora permetrà "predir els episodis d’alta contaminació per ozó troposfèric amb més exactitud" i "protegir la població més vulnerable".

L'ozó troposfèric és un contaminant secundari format per reaccions fotoquímiques entre òxids de nitrogen, provocats per l’activitat industrial i el trànsit, compostos orgànics volàtils i la radiació solar. Causa efectes com tos, irritacions i disminució del rendiment i té major incidència entre la població de risc com nens, gent gran i malalts crònics.

La Plana de Vic és el territori català on més sovint se superen les concentracions d’ozó troposfèric (O3) dictats per la legislació mediambiental a causa de les seves característiques orogràfiques, climatològiques i d’activitat econòmica. Està situada a 60 km de Barcelona i rodejada d’un sistema muntanyós i regularment rep contaminants de l’àrea metropolitana a causa de situacions climatològiques de ventilació atmosfèrica deficient.

Aquesta investigació s'ha desenvolupat dins del projecte PIKSEL, "Portal per a la integració del coneixement per a una gestió sostenible dels ecosistemes i el territori" finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya. PIKSEL és una eina de gestió i previsió per estudiar fenòmens ambientals, demogràfics, econòmics i socials a Catalunya per donar suport a la presa de decisions basada en dades.

L’article científic, que es publicarà en paper el març de 2024 i ja està disponible a Internet, és un treball conjunt de D.J. Vicente, F. Salazar, S.R. López-Chacón i C. Soriano (Grup de recerca sobre aprenentatge automàtic en enginyeria civil a CIMNE) i J. Martin-Vide (Grup de Climatologia de l’IdRA al Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona).