Comença la Marató de Donants de Sang de Catalunya amb el repte d’arribar a les 10.000 donacions en una setmana

La Marató de Donants de Sang de Catalunya ha arrancat aquest dijous amb el repte d’arribar a les 10.000 donacions en els propers dies. Com cada gener, les reserves de sang es troben a un nivell baix pel canvi d’hàbits de les festes de Nadal i l’augment de virus com el de la grip.

Per això, el Banc de Sang impulsa la tradicional campanya per remuntar les reserves, que ara són de quatre dies, quan l’ideal és de vuit. “Costa poc i serveix de molt. A tothom ens agradaria tenir-ne si ho necessitéssim. És un gest per a tots”, diu la Neus, donant a l’hotel Avenida Palace de Barcelona, convertit en punt de donació aquest dijous. La marató s’allargarà fins el 19 i es pot donar sang als principals hospitals i en més de 70 col·lectes pel territori.