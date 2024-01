Un 15% d'homes de 18 a 24 anys considera «greu» l'homosexualitat, segons el sondeig de l'ICPS

Un 15,4% d'homes d'entre 18 i 24 anys consideren "molt o bastant greu" l'homosexualitat, segons el Sondeig Opinió Catalunya 2023 de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). Es tracta de la franja d'edat i gènere en què aquesta tendència és més alta, gairebé duplicant la percepció de la gent de 65 anys i més i triplicant la mitjana. La xifra contrasta amb l'opinió de les noies joves de les mateixes edats, ja que només un 3,9% d'elles consideren greu l'homosexualitat, per sota de la mitjana general (5,1%). A més, segons l'enquesta, les dones de més de 65 anys i els homes de 18 a 24 anys són les franges d'edat i gènere que menys estan d'acord amb el feminisme, amb un 53,3% i un 57,7% dels suports, respectivament.

Els percentatges de suport al feminisme en aquestes dues franges estan per sota de la mitjana tant en homes (68,4%) com en dones (65,9%). Segons el director acadèmic de l'Institut, Oriol Bartomeus, les dades demostren que els nois i noies joves són "realitats diferents" més que en altres generacions. De fet, ho ha relacionat amb un "neomasclisme" a la societat catalana. "No sabem què, però aquí està passant alguna cosa", ha afegit.

D'altra banda, sis de cada deu ciutadans està d'acord amb la immigració (59,7%), però un 44,4% creu que cal limitar l'entrada d'immigrants al país, per un 51,5% que ho veu amb bons ulls. Els percentatges han canviat respecte al mateix baròmetre del 1993, quan un 65,5% de persones demanaven posar límits a l'entrada de nouvinguts.

Tics «d'antipolítica» a la societat catalana

Bartomeus ha explicat que l'estudi reflecteix un punt "d'antipolítica" de la societat catalana; en conjunt, prop de tres de cada quatre persones pensen que els polítics no es preocupen gaire del que pensa la gent del carrer, o bé que els polítics es critiquen molt entre ells, però tots són iguals, o bé que estigui qui estigui al poder, sempre busca els seus interessos personals.

Pel que fa a la conjuntura del país, la situació econòmica no és percebuda majoritàriament ni com a positiva ni com a negativa, sinó com a regular, tant a Catalunya (43,6%) com a Espanya (45,3%). Es tracta d'una millora respecte als últims anys, en què s'havia percebut com a dolenta o molt dolenta.

En canvi, el punt de vista és molt més pessimista quant a la situació política, que és vista pels catalans com a dolenta en un 60,3% pel que fa a Espanya, i en un 51,4% pel que fa a Catalunya.

L'enquesta fa referència als mitjans de comunicació, i en aquest sentit, reflecteix que les persones de 38 anys i menys s'informen de política majoritàriament per les xarxes socials, mentre que les edats més grans ho fan per la tele. En el conjunt de la societat, la ràdio i la premsa en paper són els mitjans que donen més confiança.