Ferida greu una esquiadora després de ser arrossegada per una allau a la Vall d'Aran

Una jove ha resultat ferida greu després que l'hagi arrossegat una allau a la Vall d'Aran. Ho ha avançat el diari 'El Segre' i ho han confirmat a l'ACN els Pompièrs d'Aran. Els fets van tenir lloc dilluns a les 14.00 hores mentre la dona practicava esquí de muntanya amb un grup d’amics a Tredòs. Concretament, es trobava a la zona del cim del Malh Blanc, popularment conegut com Magic Mountain. Van ser els seus companys els que van avisar els serveis d'emergències, i fins al punt van desplaçar-se quatre rescatadors dels Pompièrs d'Aran amb helicòpter. Després de localitzar la víctima i fer-li una primera atenció, la van evacuar fins a l'heliport de Vielha, on l’esperava una ambulància per portar-la a l'hospital de la capital aranesa.

La dona va patir un politraumatisme i va haver de ser operada. Tot i això, a hores d'ara es troba fora de perill.

Es tracta del primer accident per allau que transcendeix aquesta temporada a les comarques de Lleida.