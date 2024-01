Netflix llança un videojoc basat en 'La casa de papel' que proposa un atracament inèdit a Barcelona

La plataforma Netflix ha llançat aquest dijous 'La casa de papel: La opción', un nou videojoc basat en la sèrie de televisió que proposa realitzar un atracament inèdit a la ciutat de Barcelona. Aquesta primera adaptació interactiva ja es pot trobar al catàleg de jocs de la plataforma i els subscriptors hi poden accedir a través de l'aplicació mòbil, independentment del sistema operatiu que tinguin. La proposta, signada per Boss Fight Entertainment, convida el jugador a posar-se a la pell d'en Sidney, el protagonista, que haurà de treballar amb els personatges més icònics de la sèrie per poder entrar al museu de La Perla de Barcelona.

Tal com es pot veure en un dels tràilers, es tracta d'un joc de narrativa on les decisions seran crucials, ja que determinaran el progrés de la història i l'èxit del pla del professor. La publicació del videojoc coincideix amb el recent estrenat spin-off, 'Berlín', protagonitzat per Pedro Alonso.