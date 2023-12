Creixen les infeccions respiratòries agudes, especialment la grip en la població pediàtrica

Les Infeccions Respiratòries Agudes (IRA) creixen a Catalunya en la setmana del 18 al 24 de desembre, especialment la grip, segons l’última actualització del portal del Departament de Salut Sivic. Les infeccions passen dels 68.019 casos de la setmana anterior (de l’11 al 17 de desembre) als 71.674 de la darrera. La taxa d’IRA és de 909 afectats per 100.000 habitants. La grip és l’origen més freqüent de les infeccions, amb un 22,6% de les mostres, seguit del rinovirus (17,9%), el covid (14,6%) i el VRS (13,2%). Es registren 10.077 casos de grip, pels 7.117 de la setmana anterior. Destaca el creixement de la grip en la població pediàtrica d’una setmana a l’altre. Es dobla en la franja de 0-4 anys i fins i tot són més del doble en la de 5-14.

Així doncs, els casos de grip en els petits d’entre 0 i 4 anys passa de 445 a 992 aquesta última setmana. Pel que fa als menors de 5 a 14 anys, creixen dels 623 casos a 1.413. La grip és el virus més circulant entre la població pediàtrica, amb un 42%. Per darrere se situa el VRS, amb un 18,8%.

En general, el pic d’incidència de la grip és major que l’any passat. El nivell actual és moderat. El pic del VRS, en canvi, és clarament inferior. La incidència del covid sembla estabilitzar-se, amb 6.108 casos. La setmana anterior es van registrar 6.058. Del total de diagnòstics, 2.149 són en població de més de 60 anys. Hi ha 13 persones amb covid a l’UCI, dues més que fa una setmana. Els ingressos, en canvi, baixen: de 571 a 544.

Pel que fa al VCR, se’n comptabilitzen 798 casos, pels 1.041 de l’interval anterior. En canvi, es manté l’augment per sobre de l’esperable de les pneumònies diagnosticades a l’atenció primària.

Actualment, fins a la setmana 51, s’han registrat 4.006 casos de faringitis estreptocòccica (35,9% del total de faringitis) i 349 d’escarlatina. La seva incidència es manté estable dins del primer pic epidèmic per Streptococcus pyogenes, amb 51 afectats per 100.000 habitants en el cas de faringitis estreptocòccica i 4 afectats per 100.000 habitants en el cas de l’escarlatina.

La cobertura vacunal de les persones vulnerables enfront del covid és del 58% per als més grans de 80 anys i del 45% per a les persones d’entre 70 i 79 anys. La cobertura enfront de la grip en aquests grups d’edat és superior a la del covid, amb un 65% i un 52%, respectivament.