USO també convoca vaga al 'handling' d'Iberia del 5 al 8 de gener, coincidint amb Reis

Treballadors d'Iberia en plena concentració per les nosves adjudicacions de 'handling' a l'exterior de l'aeroport del Prat..ACN

USO també ha convocat quatre jornades de vaga al servei de 'handling' d'Iberia del 5 al 8 de gener, coincidint amb les festes de Reis. El sindicat se suma així a les aturades anunciades per CCOO i UGT per protestar contra la pèrdua del servei de 'handling' a vuit dels principals aeroports de l'Estat –entre els quals el de Barcelona- i el rebuig de l'aerolínia a gestionar-lo directament.

USO reclama un «pla de viabilitat» a Iberia que garanteixi el futur del negoci del 'handling' i que també trobi solucions als aeroports on ha perdut la llicència, com podria ser una UTE amb els operadors guanyadors del concurs. «Iberia està aprofitant l'ocasió per desprendre's de 3.000 treballadors al crit de 'vells i cars'», ha denunciat el sindicat.

«La companyia oblida els múltiples sacrificis als quals ha sotmès la plantilla durant aquests anys, i tot per la mala gestió de la direcció», ha criticat USO, que també ha recriminat la posició de CCOO i UGT en aquest conflicte. «Donaran suport a la posició de l'empresa basada exclusivament en intentar revertir la decisió d'Aena convocant concentracions i obviant la necessitat de fixar el problema en la realització de l''autohandling' per part d'Iberia», ha afirmat el sindicat.

L'aerolínia ha exigit als sindicats que desconvoquin la vaga i ha reiterat que no farà 'autohandling' directament perquè suposaria un «important impacte en els seus comptes i, especialment, una notable pèrdua de competitivitat en favor de les línies aèries que atendrien les companyies adjudicatàries del concurs d'AENA».

«Una vaga en plenes festes de Reis només causarà enormes perjudicis, especialment a milers de viatgers que escullen aquestes festes per gaudir de les seves famílies», avisa Iberia. Segons la companyia, que fa una crida als sindicats a tornar «al camí de la responsabilitat», la vaga «no contribuirà a millorar en res les condicions dels empleats subrogats».