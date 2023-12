Acció Climàtica abona prop de 750.000 euros en ajuts a explotacions de fruita afectades per la sequera

El Departament d'Acció Climàtica ha pagat 749.393,52 euros de la convocatòria d'ajuts destinats a les explotacions agràries de fruita afectades per la sequera aquest 2023, i corresponents a 47 expedients, que afectava a una superfície de 169,94 hectàrees. D'aquestes, 130,75 amb un import de 688.715,56 són de fruita dolça, i prop de 40, amb un import de 60.677,96 euros, de cirera. L'objecte dels ajuts és compensar el sector per les pèrdues de producció esperada arran de les restriccions en el reg dels canals Segarra-Garrigues i Urgell, i dels pantans del Baix Priorat, Riudecanyes, i Margalef en aquells recintes en què s'optés per fer una aclarida total del fruit, o en el cas de la cirera, que no es pogués fer producció comercial o collir.

El Departament va convocar al juliol aquests ajuts amb una dotació pressupostària de 500.000 euros, que va ser ampliada en 250.000 euros més, essent l'import total final de 750.000 euros. Aquests ajuts s'inscriuen en les mesures urgents impulsades pel Govern per pal·liar els danys per sequera i consisteixen en una compensació de les pèrdues de producció esperada.