Desnonen una família amb cinc menors d'edat a Salt

El Jutjat número 5 de Girona ha executat aquest divendres al matí el desnonament a una família amb cinc fills menors d'edat que vivien en un pis al carrer de Pep Ventura de Salt (Gironès). Des de primera hora del matí un dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que membres del Sindicat de l'Habitatge de Salt accedís a l'immoble per impedir el desnonament, tal com va passar aquest dimecres.

El sindicat critica que s'hagi desnonat la família tot i tenir un informe de vulnerabilitat i l'Ajuntament de Salt afegeix que s'havia aturat en sis ocasions el procés. Finalment, però, el fons voltor propietari de l'immoble no ha atès les peticions per oferir un lloguer social a la família.

La família va entrar en el pis a l'octubre del 2021. Des d'aleshores ha ocupat el pis però el Sindicat de l'Habitatge de Salt assegura que en diverses ocasions s'havien ofert al fons voltor propietari del pis que volien pagar un lloguer social per quedar-s'hi a viure i regularitzar la situació. Es tracta d'una família que té cinc fills i que aquest matí s'han despertat amb un dispositiu dels Mossos d'Esquadra a la porta tres hores abans del desnonament del pis.

Cap a dos quarts de vuit els infants han sortit de casa, alguns d'ells per anar a l'institut i els altres per anar a l'escola. L'objectiu era evitar que visquessin el desnonament en primera persona. Algunes de les professores dels nens han vingut fins al carrer de Pep Ventura per acompanyar-los fins a l'escola i donar suport a la família abans que els fessin fora del pis.

El Sindicat de l'Habitatge de Salt ha convocat una concentració de suport i per rebutjar el desnonament. El desplegament de tres furgonetes de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra i algunes patrulles de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra han impedit que els activistes arribessin fins a la porta de l'immoble i entressin a dins del pis, tal com va passar en el desnonament que hi va haver uns carrers més avall aquest mateix dimecres.

Mediació infructuosa

En aquella ocasió una quinzena de persones van entrar a l'escala i el pis per impedir que els agents entressin a l'habitatge. Finalment els Mossos van detenir tres persones per resistència a l'autoritat. Aquest divendres, però, la concentració s'ha fet a uns metres del pis. Alguns portaveus del moviment han parlat amb les mediadores dels Mossos d'Esquadra per recordar-los que es tractava d'una família vulnerable avalat per un informe dels serveis socials de l'Ajuntament de Salt.

En un primer moment la comitiva judicial ha assegurat que no tenia cap document al respecte i després de fer-los arribar l'informe, finalment han decidit tirar endavant el procés. Això ha suposat un trasbals per la família i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès al pare, que estava al balcó del pis, per un atac d'angoixa que ha patit.

Sis intents d'aturar el desnonament

Fonts de l'Ajuntament de Salt asseguren que el consistori ha intentat fins a l'últim moment aturar el desnonament d'aquest divendres però no ha pogut convèncer el fons voltor propietari de l'immoble perquè es fes enrere. Des de l'Oficina Local de l'Habitatge de Salt havien aturat l'execució en sis ocasions però la família no compleix amb els requisits per complir la Llei Catalana i forçar als grans tenidors a oferir un lloguer social.

Malgrat tot, els serveis socials avancen que faran un acompanyament de la família perquè no es quedi desemparada. Minuts després que la família quedés al carrer i que els tècnics instal·lessin una alarma i posessin baranes per evitar que tornin a entrar a l'habitatge, la propietat ha penjat un cartell de pis en venda al balcó.