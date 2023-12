Dos fugitius amb ordre de detenció intenten envestir la Policia a Figueres, que els acaba disparant i ferint un d'ells

La Policia Nacional ha detingut a Figueres dos fugitius que tenien una Ordre Europea de Detenció (OED) i que han intentat envestir els agents per evitar que els arrestessin. Els fets s'han produït pels volts de les deu del matí a la zona dels cines, a l'est de la ciutat.

Agents de la Policia Nacional pretenien aturar el vehicle on anaven els dos sospitosos per tal de fer efectiva l'ordre de detenció, però lluny de fer-los cas, els arrestats han intentat atropellar-los i fugir. Això ha fet que els policies disparessin contra els fugitius, que estan buscats per la justícia europea. Finalment, els agents han aconseguit arrestar els dos homes i un d'ells presentava una ferida lleu a la cama.