VAGA
Els docents tallen amb columnes la Meridiana, la Gran Via i la Diagonal de Barcelona
Els centenars de participants es trobaran a la plaça Tetuan, des d'on començarà la manifestació unitària
Els docents marxen aquest divendres al matí en diverses columnes per Barcelona per agrupar-se a la plaça Tetuan, des d'on està previst que comenci la manifestació unitària amb motiu del cinquè i darrer dia de vaga del col·lectiu. Una de les marxes ha començat a la zona de Fabra i Puig, a la Meridiana, poc abans de les deu del matí, amb centenars de participants. A la Gran Via, els docents s'han aplegat a la Ciutat de la Justícia, pel cantó sud de la via, i han començat a caminar cap a les deu. En la mateixa via, està prevista una altra marxa pel cantó nord, des de la Rambla Prim. La darrera columna partirà de la plaça Francesc Macià, on ja hi ha centenars de persones i on la Guàrdia Urbana ja havia tallat preventivament l'avinguda Diagonal.
Aquest divendres estan cridats a la vaga els docents de tot Catalunya, tant de la pública com de la concertada, així com personal d'atenció educativa, d'administració i serveis i del lleure educatiu. De dilluns a dijous s'han fet vagues per territoris.
La convocatòria la fan USTEC·STEs, Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical, per reclamar millores laborals i salarials més enllà del pacte assolit entre el Govern i CCOO i UGT. En concret, demanen un increment de més del 30% del complement específic en quatre anys -uns 200 euros- que ha plantejat l'administració. Exigeixen també reduir més les ràtios, més recursos per a la inclusiva, més personal als centres i reduir la burocràcia.
L'acord que sí que van signar CCOO i UGT el passat 16 de març contempla una rebaixa "progressiva" de les ràtios i gairebé 300 milions d'euros més per a l'escola inclusiva, segons va detallar el Departament d'Educació. A més, s'incorpora el cobrament de 50 euros per pernoctació. En paral·lel, es va assolir un acord perquè el Personal d'Atenció Educativa (PAE) tingui un complement salarial, que va dels 290 euros als ajudants de cuina i netejadores als 473 per als tècnics d'educació infantil rural.
Per als sindicats convocants de la vaga, aquest acord és insuficient i exigeixen al Govern que torni a la negociació, però només en el marc del comitè de vaga i no de la mesa sectorial, on també hi són CCOO i UGT. El Govern ha dit aquesta setmana que no té previst reobrir aquesta negociació i ha animat els sindicats que no han signat l'acord a fer-ho.