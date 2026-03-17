VIRAL
La UE canvia les normes i dona la pitjor notícia als propietaris: serà a partir de 2030
Les noves exigències energètiques impediran vendre o llogar habitatges que no compleixin els mínims d’eficiència
La nova normativa energètica impulsada per la Unió Europea comportarà canvis importants per a milions de propietaris a Espanya a partir de 2030. L’objectiu és millorar l’eficiència energètica dels habitatges, però també implicarà restriccions per a aquells immobles que no compleixin els requisits establerts.
En concret, el pla europeu preveu que no es puguin vendre ni llogar habitatges amb una qualificació energètica baixa si abans no s’han renovat. El llindar mínim fixat serà la classe E, i es marca com a horitzó que, de cara al 2033, el parc immobiliari assoleixi almenys la classe D. Aquesta mesura posa el focus especialment en els edificis més antics, molts dels quals es van construir abans que existissin normatives d’eficiència energètica.
Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, una gran part dels habitatges a Espanya supera els 40 anys d’antiguitat, amb una mitjana de 43,5 anys. Això explica que molts immobles no estiguin adaptats als estàndards actuals i necessitin reformes per reduir el consum energètic i les emissions.
Aquesta situació no afecta només Espanya, sinó tots els països membres de la UE, que hauran d’impulsar la renovació dels habitatges amb pitjor qualificació energètica. El repte és assolir un ritme de rehabilitació del 3% anual, una xifra ambiciosa si es té en compte l’estat actual del parc immobiliari.
En aquest sentit, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia apunta que només un 20% dels habitatges espanyols tenen una qualificació superior a la E. Tot i que el govern preveu rehabilitar 1,2 milions de llars abans del 2030, altres dades, com les del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, indiquen que el ritme actual és molt inferior, amb poc més de 100.000 habitatges renovats entre 2021 i 2023.
Pel que fa als habitatges afectats, principalment són aquells amb qualificacions F o G. Es tracta sovint de pisos o cases sense aïllament adequat, amb finestres antigues i sistemes de climatització poc eficients. Aquestes deficiències fan que siguin energèticament costosos, amb dificultats per mantenir una temperatura estable tant a l’hivern com a l’estiu.
A més, molts d’aquests immobles presenten problemes d’humitat o ventilació deficient, factors que no només incrementen el consum energètic, sinó que també poden afectar la salut i la durabilitat de l’edifici. La manca de protecció solar en zones càlides o l’ús d’electrodomèstics i sistemes tèrmics antics també contribueixen a empitjorar-ne l’eficiència.
Per adaptar-se a la normativa, els experts apunten a actuacions com la millora de l’aïllament tèrmic, la renovació de finestres o la substitució de sistemes de calefacció i refrigeració per alternatives més eficients. Tot plegat, amb l’objectiu de reduir el consum energètic i avançar cap a un model d’habitatge més sostenible, tal com exigeix la Unió Europea.