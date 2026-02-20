VIRAL
Insòlit: La Balisa V-16 podria ser il·legal i els espanyols no donen crèdit
La Comissió Europea analitzarà si l’obligatorietat imposada per la DGT s’ajusta al dret comunitari
La polèmica al voltant de la balisa V-16 ha fet un nou gir inesperat. La Comissió Europea estudiarà si el procediment pel qual aquest dispositiu de senyalització s’ha convertit en obligatori a Espanya compleix amb la normativa de la Unió Europea. El debat ja no se centra només en la utilitat del sistema, vigent des de l’1 de gener, sinó en la legalitat del fet que només sigui obligatori en territori espanyol.
La iniciativa parteix d’una petició d’eurodiputats del Partit Popular, que consideren que imposar la balisa únicament als conductors espanyols podria vulnerar el dret comunitari.
Segons exposen, aquesta exigència suposaria una càrrega econòmica exclusiva per als ciutadans, fet que podria contravenir el Tractat de Funcionament de la Unió Europea en matèria de no-discriminació i lliure circulació de productes dins del mercat interior. També qüestionen si el Govern espanyol va complir amb l’obligació d’informar adequadament sobre aquest projecte tècnic.
A més, els denunciants reclamen que s’investigui la proliferació de dispositius fraudulents o sense l’homologació pertinent al mercat, assegurant que no hi hauria hagut un control suficient en la seva certificació i distribució.
De moment, la Comissió Europea no ha emès cap informe que posi en dubte la legalitat de la balisa V-16 ni del procés que n’ha establert l’obligatorietat a Espanya, però ja ha avançat que analitzarà la qüestió i que comunicarà les seves conclusions pròximament.