SALUT
Una psiquiatra revela el que tots es pregunten sobre els antidepressius: és beneficiós?
Joanna Moncrieff qüestiona el mite del desequilibri químic i obre el debat sobre l’ús real dels fàrmacs contra la depressió
Durant dècades, la depressió s’ha explicat com la conseqüència directa d’un desequilibri químic al cervell, especialment relacionat amb la serotonina, i els antidepressius s’han presentat com la resposta mèdica adequada. Però aquesta visió, àmpliament acceptada, és la que posa en dubte la psiquiatra i acadèmica Joanna Moncrieff, una de les veus més crítiques del sistema de salut mental al Regne Unit.
Experta del National Health Service (NHS) i autora del llibre El mite dels antidepressius, Moncrieff defensa que no existeixen proves científiques convincents que demostrin que la depressió sigui causada per una deficiència de serotonina. Segons explica, aquesta teoria va començar com una hipòtesi provisional que, amb el pas del temps, es va convertir en un dogma assumit tant per professionals com per la societat en general.
La psiquiatra assenyala que els antidepressius són un dels medicaments més prescrits arreu del món, però alerta que els seus beneficis reals són limitats i que, en canvi, poden comportar efectes adversos rellevants. En aquest sentit, sosté que aquests fàrmacs no corregeixen cap disfunció cerebral, sinó que alteren l’estat normal del cervell, de manera similar a altres substàncies psicotròpiques.
Moncrieff destaca que molts antidepressius poden reduir la intensitat emocional, un efecte que sovint passa desapercebut perquè s’ha evitat reconèixer el seu impacte psicoactiu. A més, alguns, especialment els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS), poden provocar agitació, tensió i, en casos molt poc freqüents, impulsos suïcides.
Un altre punt clau de la seva crítica és la dependència i els símptomes d’abstinència, que poden allargar-se molt més enllà del moment en què s’abandona el tractament. Segons l’autora, el cos s’adapta biològicament al consum continuat del fàrmac, fet que explica les dificultats que moltes persones experimenten en deixar-lo.
Finalment, Moncrieff apunta que part de la millora que noten alguns pacients es pot atribuir a l’efecte placebo, és a dir, a l’esperança que genera el tractament més que no pas a una acció específica sobre la causa de la depressió. La seva conclusió és clara: no hi ha evidències sòlides que justifiquin l’ús massiu dels antidepressius com a solució principal, i cal replantejar el model biomèdic dominant per abordar la salut mental des d’una mirada més crítica i oberta al debat.