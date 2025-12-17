Loteries
Quant guanya una administració de loteria per dècim de la Loteria de Nadal
Malgrat els mites, el venedor de loteria no reben cap ingrés extra per repartir premis
El sorteig de la Loteria de Nadal del 22 de desembre és un dels més esperats per tots l’espanyols amb la il·lusió de ser un dels afortunats. A més del somni de fer-se ric, el sorteig representa un gran moviment econòmic que beneficia tant els participants com els qui gestionen la venda dels dècims: les administracions de loteria.
Segons els percentatges fixos establerts per la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el venedor de loteria rep un 4,5% del preu de cada dècim venut. Tenint en compte que un dècim de la Loteria de Nadal val 20 euros, l’administració rep 0,90 euros per cada bitllet venut. Aquest percentatge s’aplica a totes les administracions, independentment de la seva ubicació o del volum de vendes.
En cas de vendre algun bitllet premiat, el venedor de loteria no rep cap ingrés extra directament. No obstant, el que si aconsegueixen les administracions que reparteixen premis importants és popularitat, la qual cosa pot traduir-se en un augment de les vendes futures.