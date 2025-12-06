Cultura
El REC arriba al seu equador amb una bona acollida del públic i una programació per a tots els gustos
La inauguració de dimecres al Teatre Tarragona va omplir la platea amb El canto de las manos, el debut de María Valverde com a directora, que va emocionar el públic
El REC – Festival Internacional de Cinema de Tarragona ha arribat a la meitat de la seva 25a edició amb una molt bona acollida per part del públic i projeccions molt participades. Des de dimecres, diferents espais de la ciutat han acollit a un públic curiós i amant del cinema.
La inauguració de dimecres al Teatre Tarragona va omplir la platea amb El canto de las manos, el debut de María Valverde com a directora, que va emocionar el públic i va permetre conèixer part del seu equip tècnic. Dijous, el festival va continuar amb una jornada variada que no va deixar indiferent a ningú amb Glorious Summer i Follies, que van portar la Secció Oficial Opera Prima a l’Antiga Audiència; Bad Girl va comptar amb la presència de la seva directora, Varsha Bharath; i el secret screening, una de les novetats d’aquesta edició, va sorprendre amb The Blair Witch Project, film que també celebra vint-i-cinc anys, projectada a la Casa del Cambrer. La nit va tancar amb Nouvelle Vague, de Richard Linklater, que va reunir un públic fidel al cinema d’autor.
Les primeres jornades del REC han permès al públic descobrir propostes molt diferents entre si. D’aquesta manera, el festival torna a posar en valor aquell cinema que no arriba a les sales comercials de Tarragona.
“Estem molt contents amb la rebuda que està tenint la programació per part del públic”, ha afirmat Eva Vallès, directora executiva del festival.
“Això demostra que un festival com el REC continua sent necessari a la ciutat”. Per la seva banda, Xavier G. Puerto, director artístic del REC, ha posat en relleu aquests 25 anys ininterromputs del REC: “Aquest quart de segle de trajectòria demostra la vitalitat del REC i la seva capacitat per continuar connectant creadors i creadores amb el públic tarragoní. És un orgull veure com el festival creix amb la ciutat i amb les noves generacions de cineastes”.
Amb tot el cap de setmana i dilluns per endavant, el REC enceta les seves jornades més animades amb propostes per a tota mena de públic. Aquest dissabte s’inicia la Sessió Vermut, una cita ja tradicional, amb projeccions a l’hora del migdia i un ambient distès al Teatret del Serrallo. Diumenge serà el torn d’encetar el RECXics, la programació familiar del REC pensada perquè els més petits també gaudeixin del cinema. I dilluns el festival posarà punt final a la seva edició d’aniversari amb la gala de cloenda, el palmarès i la projecció de Frontera, amb la participació de Judith Colell i Miki Esparbé; directora i actor del film respectivament. Les entrades i abonaments es poden adquirir al web del festival i a taquilla abans de cada projecció.