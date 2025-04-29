Societat
Red Eléctrica recupera el 99,16% de la demanda energética peninsular
La companyia informa que hi ha una producció energètica de 21.265 MW
Red Eléctrica ha aconseguit recuperar aquest matí a les sis el 99,16% de la demanda elèctrica a la península, segons ha informat en un missatge a les xarxes socials. En concret, la producció energètica a primera hora era de 21.265 MW. En tot cas, Red Eléctrica segueix treballant per reprendre completament el servei. El 100% de les subestacions de la xarxa estan restablertes. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i les vicepresidentes María Jesús Montero i Sara Aagesen es van reunir dilluns a la nit amb la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
La segona jornada després de l'apagada ha començat amb un restabliment progressiu del subministrament que era del 82,4% a les 2.50h i que ha arribat al 87,37% a les 4.00h i al 92% a les 5.00 h. Red Eléctrica ha afirmat que continua treballant per recuperar la normalitat.