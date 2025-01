Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Els mesos d’hivern són coneguts per les seves baixes temperatures i l’escassetat d’hores de llum solar. Tanmateix, amb el pas dels dies, les hores de llum s’allarguen i les nits s’escurcen, un fenomen que es veu reflectit en l’esperat canvi d’hora, una mesura que continua generant controvèrsia i debat.

El canvi d’hora, que s’implementa per aprofitar millor la llum solar i reduir el consum energètic, continua sent un tema polèmic. Espanya, com a membre de la Unió Europea, compleix amb la directiva europea, la qual estableix les dates d’inici i final de l’horari d’estiu: començant al març i finalitzant a l’octubre. Aquesta mesura es va adoptar a Europa l'any 1980, però va ser el 2000 quan es van regular les normatives actuals.

La controvèrsia sobre el canvi d’hora ha cobrat força en els darrers anys. L'any 2018, la Comissió Europea va dur a terme una consulta pública en la qual més del 80% dels 4,6 milions de ciutadans que van participar es van manifestar a favor d’eliminar els canvis d’hora.

En resposta a aquesta sol·licitud, la Comissió va proposar d’acabar amb aquesta pràctica, i que l’últim canvi d’hora tingués lloc el març de 2019. Tanmateix, la falta de consens entre els països membres de la Unió Europea i la pandèmia van retardar la possible anul·lació del canvi horari fins el 2021, sense arribar a concretar-se una decisió definitiva.

A Espanya, la qüestió del canvi d’hora també genera debat. L'any 2018, el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) va revelar que el 65% dels espanyols preferien mantenir-se en l’horari d’estiu. Tanmateix, fins el moment, l'Estat no ha pres una decisió final sobre si adoptarà l’horari d’hivern o el d’estiu de forma permanent.

El pròxim canvi d’hora serà el tradicional pas de l’horari d’hivern al d’estiu, que es produirà el darrer diumenge de març. En concret, la matinada del dissabte 29 al diumenge 30 de març de 2025, els rellotges s’avançaran una hora. Aquest ajustament marcarà l’inici d’un nou cicle d’horaris, encara que el debat sobre la seva conveniència continua obert.