Gonzalo Boye, sobre Puigdemont: «No s'ha entregat en set anys, no s'entregarà ara»

L'advocat Gonzalo Boye ha comentat el retorn de Carles Puigdemont el 8 d'agost a Catalunya i ha negat que els Mossos els haguessin fet saber cap intenció de deixar-lo acudir al ple d'investidura. «A nosaltres mai no ens van donar un missatge així. Ni oficialment ni extraoficialment», ha afirmat Boye en una entrevista a El Nacional.

«Si algú està preocupat pel que va passar el dia 8, que exigeixi la responsabilitat als que van organitzar aquest fiasco», ha continuat l'advocat, que ha recordat que Puigdemont va dir clarament que no facilitaria la seva detenció. No s'ha entregat en set anys, no s'entregarà ara», ha etzibat Boye, que també afirma que Illa és president perquè el Suprem «no va permetre a Puigdemont fer campanya a Catalunya».

«Estic convençut que sí, perquè Salvador Illa va necessitar les crosses de Pedro Sánchez i les cinc jornades de reflexió per avançar uns escons, i el president Puigdemont va haver de fer la seva campanya a distància des de l'altre costat de la frontera», ha reflexionat en veu alta l'advocat de l'expresident de la Generalitat. «En un procés democràtic obert, amb el president aquí, veuríem qui és la principal força», ha assenyalat Boye, que ha lamentat aquesta nova intervenció d'un tribunal en el debat polític. «Una democràcia no necessita ni jutges ni crosses perquè els tutelin. Tan dolent és que tutelin els jutges com que tutelin els militars o qui sigui», ha comentat l'advocat, que igualment ha donat la seva visió sobre la no aplicació de la llei d'amnistia.

«Aquest és un cas bastant atípic en el qual un poder de l'Estat es nega a aplicar una llei que ha estat aprovada per un altre poder de l'Estat. Així de simple», ha valorat Boye, que considera que hi ha una vulneració clara del principi de legalitat i «arguments espuris» com una suposada malversació que afectaria els interessos de la UE. «Si els fets tenen una afectació en els interessos financers de la UE, el jutge Llarena ha de deixar el cas i lliurar-l'hi a la Fiscalia Europea. Per què no ho fa?», s'ha preguntat en veu alta l'advocat, que també porta la defensa del periodista Pablo González, detingut a Polònia fa dos anys i mig sota l'acusació d'espionatge i alliberat en un recent intercanvi de presoners entre els Estats Units i Rússia.

«No és correcte que se'l vinculava amb els serveis secrets russos. En realitat el que s'ha estat buscant durant dos anys i mig és que el Pablo reconegués una implicació en la trama russa del procés, que no existeix», ha destapat Boye. «Els serveis d'intel·ligència polonesos volien que reconegués l'existència d'una trama russa i la vinculació de tots nosaltres: Boye, Alay, Puigdemont. O sigui, que el dia que puguem parlar aquí a més d'un els cau la cara de vergonya. I fins i tot la cartera de ministre», ha criticat l'advocat de l'expresident de la Generalitat, que ha deixat la porta oberta al fet que els serveis secrets polonesos actuessin a petició del Ministeri espanyol. «No ho sé, perquè també pot ser que els polonesos estiguin molt interessats en la independència de Catalunya», ha ironitzat Boye.