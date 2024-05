Una parella xinesa es casa al Tibidabo amb una seixantena de desconeguts com a convidats

Zheng Yasui i Liu Shuo durant la cerimònia de casament al Tibidabo de Barcelona davant d'una seixantena de desconeguts com a convidats.ACN

Zheng Yasui i Liu Shuo són una parella de nacionalitat xinesa que s'ha casat al parc d'atraccions del Tibidabo de Barcelona en un casament que ha comptat amb seixanta desconeguts com a convidats, segons recull Catalan News, el mitjà en anglès de l'ACN.

«Som de la Xina i és la primera vegada que venim a Barcelona», explicava Zheng Yasui a Catalan News la vigília del casament. La parella és amant de l'arquitectura i la cultura espanyoles, i tenen Barcelona com «un dels indrets més recomanats per visitar». La capital catalana va ser la primera opció quan la parella va decidir casar-se fora de la Xina. De fet, el casament es va fer allà, i el que s'ha fet al Tibidabo ha estat la festa.

I per donar-hi un punt diferent, la parella va decidir organitzar un esdeveniment a través de l'aplicació de telefonia mòbil Meetup, una xarxa social dissenyada per fer accions d'aquest tipus -tant de manera física com virtual- entre gent amb interessos similars.

La parella pensava que un entorn panoràmic com el del Tibidabo resultaria «massa tranquil» si el casament el feien ells dos i prou, per la qual cosa van decidir obrir l'esdeveniment a gent disposada a apuntar-s'hi encara que no es coneguessin.

La iniciativa va congregar 220 persones que van confirmar a través de l'aplicació que assistirien al casament, per bé que al final només 60 han estat testimonis de la unió de la parella, que ha tingut lloc aquest dimarts amb el Tibidabo com a escenari.

Un escenari que fins a l'últim moment ha causat neguit a Yasui i Shuo a causa de la tempesta remarcable que ahir va assolar bona part de Catalunya, però que aquest dimarts ha fet una treva que els nuvis i la seixantena de desconeguts han aprofitat per celebrar un dels dies més especials de la vida de la parella.

«Esperem que tothom que ha compartit amb nosaltres aquesta ocasió tan especial s'ho hagi passat bé i s'endugui un bon record», ha explicat a Catalan News després del casament Zheng Yasui.

