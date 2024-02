Uns 400 pagesos tallen l'A-2 a Tàrrega

Uns 400 pagesos amb desenes de tractors han tallat l'autovia A-2 a l'alçada de Tàrrega i també l'accés a la C-14 per anar a Guissona o Agramunt. Aquest és un dels talls més destacats que hi ha a la demarcació de Lleida en el marc de les protestes convocades aquest dimarts per la plataforma Revolta Pagesa. També s'ha tallat l'A-2 i l'AP-2 a l'alçada de Soses. La previsió és mantenir tallades les vies el màxim d'hores possible. Tal com ha explicat un portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Solé, a la tarda faran una assemblea per valorar els resultats de la reunió que ha de tenir lloc amb representants del Govern. A partir d'aquí, decidiran si mantenen el tall o futures accions.

Solé ha recordat que les protestes es fan per reclamar "mesures reals" perquè el sector agrícola i ramader ha arribat a un punt en què la situació és "insostenible". En aquest sentit, ha destacat que s'ha creat un moviment al marge del sindicats agraris tradicionals per poder agrupar a tothom. L'objectiu és posar de manifest els problemes que tenen amb la burocràcia, la nova PAC, la fauna cinegètica o la sequera, entre d'altres. Així mateix, Solé ha remarcat que la ciutadania ha d'entendre que aquestes protestes les fan per a ells i per posar en valor el producte que es fa aquí, ja que per culpa de la competència deslleial, els consumidors en compren de fora, a major preu i menor qualitat.

Al llarg d'aquest dimarts es preveu una reunió entre representants de Revolta Pagesa i el Govern. El lloc i l'hora és secret però Solé ha explicat que al tall de Tàrrega es reuniran en assemblea a la tarda per valorar-ne els resultats i decidir si mantenen la protesta i quines noves accions podrien tirar endavant. En aquest tall hi ha pagesos que majoritàriament provenen de l'Urgell, la Segarra i el Pla d'Urgell.