Aquestes són les fruites que pots menjar a la nit per dormir millor

Algunes fruites poden ser una gran ajuda a l’hora de facilitar el son gràcies a la seva composició perquè contenen melatonina, l’hormona que influeix en el cicle de son i vigília, o triptòfan, un aminoàcid que ajudar a produir melatonina i serotonina, ambdues reguladores del descans.

Maduixes

Les maduixes són conegudes per combatre les al·lèrgies i l’asma, per estimular el sistema immunològic i per ser una potent font de Vitamina C. De fet, una porció equivalent de maduixes en conté més que una taronja. Però a més, té nivells molt alts d’antioxidants que, segons els experts de la Fundació Nacional del Son dels EUA, ajuden a millorar els trastorns del son. Si tenim en compte que també té una significativa presència de melatonina, segur que les maduixes ajuden a aconseguir un son més saludable.

Cireres

Les cireres són la fruita amb més contingut en melatonina i triptòfan. Sobretot, les varietats més àcides com la Prunus cerasus. A més són una gran font d’antocianines, uns potents antioxidants que ajuden a recuperar els músculs després d’una bona sessió d’exercici. Per la seva part, les guindes o cireres àcides estimulen la producció de melatonina, una hormona molt indicada per regular els cicles del son.

Plàtans

Els plàtans són una font de vitamina B6, que ajuda a elevar els nivells de serotonina, una substància química que el cos produeix de forma natural i que promou el bon funcionament de les cèl·lules nervioses i el cervell. Així s’aconsegueix millorar el rendiment dels neurotransmissors relaxants, que afecten la qualitat del son.

També contenen triptòfan, que al seu torn augmenta la producció de serotonina i, per tant, també de melatonina. A més, els plàtans mitiguen la síndrome de cames inquietes, que sol estar causada per una deficiència de magnesi, mineral molt present en el plàtan, juntament amb potassi.

Kiwis

El kiwi, a més de vitamina C, té un alt contingut en vitamina B9 i serotonina. Es creu que el kiwi contribueix al son|somni pels seus alts nivells de serotonina, la seva capacitat per abordar les deficiències d’àcid fòlic, que ajuda a prevenir les alteracions dels patrons de son.

Pinyes

Una altra fruita molt recomanable abans d’anar-se’n a dormir és la pinya. Segons una investigació de la Sociedad Química Americana, menjar pinya pot augmentar fins en un 266 % la producció de melatonina, en comparació amb un augment del 180 % amb les bananes i un augment del 47 % amb les taronges.

A més, la pinya facilita la digestió, la qual cosa evita incomoditats nocturnes que poden interferir el son, gràcies a la bromelina que conté, un enzim clau que a més ajuda a prevenir el restrenyiment i la inflamació.

Taronges

Les taronges poden augmentar la melatonina en l’organisme en aproximadament un 47%.. A més, són una gran font de vitamines B, que ajuda a adormir de diverses maneres.

D’una banda, redueixen l’ansietat i la depressió. A més, milloren la regularitat del cicle de son i vigília i ajuden en la síntesi de serotonina, dopamina i gaba, el principal neurotransmissor promotor del son al nostre cervell. La seva potència és tal que fins i tot les flors dels tarongers, en infusió, poden ajudar a agafar el son.

Alvocats

Els alvocats tenen un alt contingut de magnesi, per la qual cosa ajuden a promoure el son profund. Aconsellen consumir-los un parell d’hores abans d’anar al llit.