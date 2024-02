Només el 10% dels europeus creu que Ucraïna guanyarà la guerra

Un estudi del think tank' Consell Europeu de Relacions Exteriors (ECFR) apunta que augmenta el pessimisme entre els europeus sobre la capacitat d'Ucraïna de guanyar la guerra. El document indica que només un 10% dels europeus creu en una victòria d'Ucraïna i que el 20% preveu que guanyi Rússia. La visió majoritària, la d'un 37% dels enquestats, és que Rússia i Ucraïna acabaran arribant a un «acord de compromís». Malgrat el pessimisme sobre la possibilitat que Ucraïna guanyi la guerra, la majoria d'europeus defensen no fer concessions a Moscou i aposten per mantenir i fins i tot incrementar el suport a Kíiv en cas que els Estats Units canviïn de polítiques envers el conflicte.

L'informe, anomenat 'Guerres i eleccions: com els líders europeus poden mantenir el suport públic a Ucraïna', està elaborat per dos experts en política exterior i està basat en una enquesta elaborada per YouGov i Datapraxis a 12 estats membre el mes de gener, entre els quals hi ha Espanya.

Malgrat que en la majoria de països els enquestats han manifestat suport a Ucraïna perquè recuperi el seu territori, a Hongria, Grècia, Itàlia, Romania i Àustria predomina l'opinió que cal pressionar Kíiv perquè accepti un acord amb Rússia. A altres estats, com França, Alemanya, els Països Baixos o Espanya, l'opinió pública està dividida. Per exemple a Espanya, el 35% dels enquestats estan a favor que Ucraïna lluiti per recuperar el seu territori i el 33% defensen un acord amb Rússia.

Pel que fa al suport a Ucraïna, el 41% dels europeus defensa mantenir o augmentar el volum actual d'ajuda a Kíiv en cas que els Estats Units la retirin. Concretament, el 20% defensa que, en aquest cas, s'hagi d'incrementar per compensar el que no faci Washington, mentre el 21% aposta per mantenir el volum actual. Per contra, el 33% preferiria que la UE seguís l'exemple dels Estats Units i limités l'ajuda a Kíiv.

De fet, els europeus temen que el possible retorn de Donald Trump empitjori les perspectives de victòria ucraïnesa. El 43% creu que un segon mandat de Trump faria «menys probable» la victòria de Kíiv, mentre només el 9% pensa que seria al contrari.

Sobre la possibilitat que Donald Trump torni a la Casa Blanca, el 56% dels enquestats ho veurien «bastant» o «molt decebedor». Els hongaresos són l'única excepció. En aquest país, el 27% dels enquestats estarien «satisfets» si Trump torna a la Casa Blanca, un suport que coincideix amb els simpatitzants del Fidesz, el partit del primer ministre, Viktor Orbán. A altres països, com Alemanya o França, també hi ha més suport al retorn de Trump a la Casa Blanca entre els votants de partits d'extrema dreta.