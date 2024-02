Usuaris de Rodalies, sobre la vaga de Renfe i Adif: «El servei és tan pèssim que si anés bé la notaríem»

La vaga de Renfe i Adif convocada per CCOO s'ha notat aquest divendres a les andanes de les estacions de trens de Catalunya. Amb tot, els usuaris habituals han detallat que estan acostumats a retards i per això, no han notat especial incidència. «Els dies de vaga no noto gran diferència. El servei és tan pèssim que si anés bé la notaríem», deia una de les passatgeres de la línia R1. Alguns usuaris han afirmat que ha pogut seure més bé que altres dies perquè «la gent s'ha buscat altres opcions» per l'aturada. D'altres usuaris han notat temps d'espera més llargs als habituals o han hagut de fer canvis de plans perquè el trajecte que volien fer ha estat cancel·lat.

L'aturada reclama l'eliminació de les categories d'ingrés a Renfe i la implementació de la jornada de 35 hores a Adif.

La jornada de vaga a Rodalies ha estat un dia habitual per a Blanca Rissech, que va des Masnou (Maresme) a Barcelona. «No noto gran diferència» , ha dit aquesta usuària que fins i tot ha ironitzat ha viatjat «millor que altres dies» perquè ha pogut seure.

Precisament, a la localitat maresmenca es dirigia una altra passatgera, Greidis que ha explicat que «normalment» arriba tard a la feina. Aquesta usuària habitual del transport públic, «no es fia» de Renfe ni quan hi ha aturades ni quan és un dia normal perquè porta 20 minuts esperant un tren de la línia R1, i «a l'aplicació diu que havia de passar fa més de 10 minuts».

A més, ha lamentat que s'acumuli el pas de combois. «De vegades passen tots junts, cada cinc minuts, i després s'ha d'esperar 30 minuts», ha dit.

No tots els usuaris, però, han notat afectacions. L'alteració del servei no ha afectat Manuel López, que arriba a la capital catalana procedent de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), perquè el seu tren ha passat a l'hora. López ha indicat que en arribar a l'estació ha escoltat per megafonia que hi havia vaga i s'ha «sorprès», però que, finalment, «no ha alterat» l'arribada a la feina.

En canvi, Jordi Corominas arribarà una hora i mitja més tard aquest divendres a la tarda a casa seva, a Girona: «M'afecta a la vida normal, a l'hora de dinar, anar a veure la meva mare. M'ho complica una mica». El seu tren d'Avant de tornada a Girona l'han cancel·lat i li ha costat trobar bitllets perquè «el següent disponible va més ple».

Corominas s'ha queixat que el servei d'alta velocitat hauria de tenir «més combois» en els horaris de divendres al migdia: «Som molts els que volem tornar a Girona», ha dit.

Un seguiment inferior al 3%

La jornada d'aturades del servei ha tingut un seguiment en el torn de la nit i el matí d'un 2,68%, segons han detallat fonts de Renfe.Els serveis mínims decretats a Rodalies -66% de 6 a 9.30 hores i de 17 a 20.30 hores i 33% la resta del dia- s'estan complint, apunten les mateixes fonts.

Els serveis mínims dels trens de mitja distància són del 65%, en els d'AVE del 73% i en els trens de mercaderies són només del 25%.

Més aturades aquest mes

La vaga d'aquest divendres no serà l'única aquest mes de febrer. UGT i CCOO van convocar dues jornades més els dies 16 i 17 i que ve motivada per haver «reclamat reiteradament la necessitat imperant de personal a Rodalies».