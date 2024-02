Kènia acusa el líder d’una secta religiosa de l’assassinat de 191 nens

Zona on es van descobrir centenars de cadàvers de membres de la secta.Cedida

La Fiscalia de Kènia ha acusat avui Paul Mackenzie, líder de la secta que presumptament va persuadir unes 430 persones a dejunar fins morir per a trobés amb Jesucrist, de l’assassinat de 191 nens els cadàvers dels quals es van trobar enterrats l’any passat en un bosc del sud del país.

L’acusació també incloïa uns altres 29 presumptes socis de Mackenzie, que van negar els seus càrrecs davant de la jutgessa del Tribunal Superior de la ciutat costanera de Malindi, Mugure Thande.

Un advocat del líder de la secta, James Mouko, va al·legar davant del tribunal que el nombre de càrrecs resulta «opressiu i viola els drets constitucionals de l’acusat».

A més, un dels acusats, Evans Sirya, es va declarar no apte per encarar un judici per ser «mentalment inestable».

El tribunal va dictaminar que Sirya serà processat en un mes després de sotmetre’s a una prova d’avaluació de salut mental.

L’Oficina del Director del Ministeri Públic (ODPP, sigals en anglès), encapçalada en l’audiència pel fiscal Victor Mule, es va oposar a l’alliberament dels sospitosos sota fiança.

«L’assumpte que ens ocupa és complex i els sospitosos no haurien de ser alliberats sota fiança», va argumentar Mula.

Aquesta és la tercera vegada que les autoritats kenianes presenten càrrecs contra els presumptes responsables de la secta de Mackenzie, que ja s’enfronten a acusacions de terrorisme i homicidi involuntari d’almenys 238 persones.

Mackenzie és el presumpte responsable de la coneguda com a «massacre de Shakahola», amb referència al nom del bosc del comtat costaner de Kilifi on les autoritats van trobar en fosses comunes i tombes la majoria dels prop de 430 cadàvers del seu seguidors, molts d’ells nens.

El líder religiós suposadament va convèncer els fidels de la seva església de dejunar fins morir, sota la promesa que així es trobarien amb Jesucrist.

Les autòpsies realitzades posteriorment van mostrar que, a més dels rastres d’inanició a tots els cossos, alguns tenien també signes d’estrangulació i asfíxia.

Així, les investigacions de la Policia apunten que els fidels eren forçats a seguir amb el dejuni encara que volguessin abandonar-lo.

Les autoritats kenianes van arrestar Mackenzie el passat 14 d’abril i ha estat privat de llibertat juntament amb prop de trenta coacusats.

El passat 31 de gener, el Ministeri d’Interior de Kènia va designar a la seva secta, l’Església Internacional de la Bones Noves, com un grup criminal organitzat.