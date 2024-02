«Epidèmia de dengue» al Brasil: Rio de Janeiro declara «l’estat d’emergència»

Rio de Janeiro va declarar «l’estat d’emergència de salut pública» en vigílies del Carnaval davant dels disparats casos de dengue a la ciutat, que superen els 10.000 des que va començar l’any, segons es va publicar aquest dilluns al Diari Oficial.

L’Alcaldia de Riu va presentar un pla de contingència per enfrontar el que va qualificar d’«epidèmia de dengue» que preveu la posada en marxa d’una sèrie de mesures per evitar la proliferació del mosquit Aedes aegypti, transmissor de la malaltia.

Altres regions del Brasil també fan front a importants focus de dengue, com en el Districte Federal de Brasília, on han muntat fins un hospital de campanya per atendre els pacients infectats. «Els números són elevats a tot el país, el que encén l’alerta per a la urgència d’accions del poder públic i de la població», va advertir l’Alcaldia de Riu, que aquests dies es prepara per rebre centenars de milers de turistes per celebrar el Carnaval.

El Carnaval, la festa més gran del Brasil i coneguda internacionalment, comença oficialment divendres vinent, encara que el cap de setmana passat ja va treure als carrers milers de persones per acompanyar les tradicionals comparses. Segons dades oficials, la ciutat més turística del país registra més de 10.000 casos de dengue des de començament d’any, davant els 22.959 que va reportar en tot l’any 2023. La taxa d’incidència de la malaltia és ara de 160,68 casos per 100.000 habitants.

Entre les mesures que implementaran les autoritats carioques estan crear un centre d’operacions d’emergències, muntar deu punts d’atenció específica distribuïts pel municipi, reservar llits per als pacients amb dengue als hospitals públics; i fumigar les regions amb més incidència de casos.

Des de començament d’any, el país carioca ha registrat 262.247 casos d’aquesta malaltia, segons les dades del Ministeri de Salut. Només al gener van augmentar un 160 % respecte al mateix mes de 2023. D’acord amb l’últim balanç oficial, s’han reportat al país 29 morts confirmades per la malaltia, mentre que unes altres 173 morts estan sota investigació.

La ministra de Salut, Nísia Trindade, va inaugurar dissabte passat un centre d’operacions d’emergència contra el dengue amb l’objectiu unificar les estratègies d’enfrontament i vigilància del dengue amb el suport dels estats i els municipis. Trindade va negar llavors a la premsa que el país estigui en una situació d’«emergència nacional», ja que segons el seu parer només hi ha quadres epidèmics en algunes regions, com Rio de Janeiro, Brasília, Acre i Mines Gerais.

El creixement dels casos es produeix en vigílies que el Ministeri de Salut comenci a distribuir els primers lots de la vacuna desenvolupada pel laboratori japonès Takeda. El Brasil serà el primer país del món en oferir la fórmula en el sistema públic de salut, encara que no s’espera que la seua aplicació produeixi un impacte sanitari immediat degut disponibilitat de dosi a la baixa.