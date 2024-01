Nivells alts d'omega-3 en sang s'associen amb menys risc de demència i Alzheimer, segons un estudi

Tenir nivells alts d'omega-3 en sang s'associa amb un menor risc de demència i Alzheimer, segons un estudi coliderat per l'Hospital del Mar Research Institute i que publica 'Nutrients'. El treball analitza dades de 260.000 persones procedents de la base de dades UK Biobank i es tracta del treball amb un número més gran de participants fet fins ara en aquest camp. En ell han participat investigadors del Fatty Acid Research Institute dels Estats Units i del CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN). Els investigadors han apuntat que tot i les primeres conclusions, l'estudi no apunta a una causalitat directa i per això serà necessari desenvolupar més estudis que continuïn avançant en aquesta línia de treball.

Els investigadors han dividit els participant en voluntaris d'entre 40 i 50 anys, de 50 a 60 i de més de 60. També han pogut relacionar aquesta informació amb l'aparició d'Alzheimer o altres demències com a entitats diferenciades. L'investigador del grup de recerca en Risc Cardiovascular i Nutrició de l'Hospital del Mar Research Institute, el doctor Aleix Sala-Vila, ha apuntat que això ha servit per estudiar si tenir nivells elevats d'omega-3 als 50 anys pot ajudar a prevenir l'aparició de la demència molts anys més tard.

El treball ha tingut en compte l'edat, el sexe, el nivell d'escolarització dels participants i les característiques genètiques associades a una major risc d'Alzheimer.

Les conclusions indiquen que nivells elevats d'omega-3 s'associen amb menys risc per en tots els grups d'edat, en homes i dones i en les dues malalties, però les associacions més fortes es donen en homes, en persones de més de 60 anys i per les demències que no són l'Alzheimer. Les associacions són també especialment beneficioses pels omega-3 diferents de l'àcid docosahexaenoic (DHA). Aquest omega-3 l'aporten aliments com el peix blau i per això l'estudi reforça la idea que hi ha alguns aliments que podrien ser beneficiosos per a la salut cerebral.

Tot i això, els investigadors apunten que els resultats no estableixen una causalitat directa entre els nivells d'àcids grassos en sang i el risc d'Alzheimer i altres demències. Per fer-ho, és necessari desenvolupar altres estudis amb voluntaris de suplementació de l'alimentació amb omega-3. Sí serveixen però per ajudar a definir de forma "més acurada" futurs estudis, segons Sala-Vila. Els nous treballs hauran de tenir en compte quina és la població que més es pot beneficiar d'aquest tipus d'intervenció, ja que la resposta a la suplementació no és igual per a tothom.

Els futurs estudis també han d'ajudar a definir millor quin tipus d'omega-3 testar, quina és la dosi més adequada o la durada que serà necessària per poder veure un efecte clínicament rellevant.