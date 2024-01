Comencen els treballs de desbrossament als terrenys que acolliran el Family Parc

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de desbrossament als terrenys que acolliran el Family Parc, el centre comercial de la cadena valenciana Family Cash que, amb aquest projecte, augmentarà la presència a Catalunya després de l’obertura d’un hipermercat Family Cash a Amposta el 2020.

El complex està ubicat al quilòmetre 1.158 de la N-340 al seu pas per Campclar i l’obertura està prevista per al 2025. Es preveu que compti amb un hipermercat Family Cash de 3.700 m2 que estarà acompanyat per mitja dotzena de «players»-

La consellera de Comerç i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha valorat l’inici de les obres com “una bona notícia per a Tarragona perquè demostra que és una ciutat atractiva per invertir, perquè generarà llocs de treball i perquè contribueix a la dinamització comercial de Ponent”.