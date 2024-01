Von der Leyen ofereix a les pimes europees accés a supercomputadors per desenvolupar i entrenar models d'IA

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha avançat aquest dimarts un pla perquè les pimes europees tinguin accés a supercomputadors de classe mundial per desenvolupar i entrenar models d'intel·ligència artificial, de forma similar a com fa Microsoft amb ChatGPT. En un discurs al fòrum econòmic que se celebra a Davos, la presidenta de l'executiu europeu ha advertit que la competitivitat futura de la UE "depèn de l'adopció de la intel·ligència artificial en el dia a dia" de les empreses. "Europa està ben posicionada per ser líder en la indústria de la intel·ligència artificial", ha afirmat Von der Leyen.

Von der Leyen ha remarcat que la UE ha d'invertir en àmbits en què té un "avantatge competitiu" i que en intel·ligència artificial, per exemple, el club comunitari té més professionals amb experiècia que els Estats Units i la Xina. "El nostre continent també té un gran avantatge competitiu en dades industrials", ha dit.

Amb la nova regulació europea sobre la intel·ligència artificial, ha dit Von der Leyen, també es garanteix "confiança en els casos de gran risc", com la identificació biomètrica en temps real. "Aquesta confiança permet a les companyies innovar en tota la resta d'àmbits", ha afirmat.