El consum de tabac baixa d’un de cada tres adults l’any 2000 a un de cada cinc el 2022, segons l’OMS

El percentatge de fumadors adults ha baixat del 33% l’any 2000 al 20% el 2022 arreu del món, segons un estudi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L’informe, publicat aquest dimarts, estima que hi ha 1.250 milions de fumadors adults, però mostra que la xifra baixa a 150 països. El Brasil i els Països Baixos s’assenyalen com a exemples “d’èxit” després que hagin implementat mesures especials per ajudar la ciutadania a reduir el consum. En concret, al Brasil el tabaquisme ha baixat un 35% des de l’any 2010, percentatge que als Països Baixos arriba gairebé al 30%. L’OMS ha urgit els països a seguir implementant mesures de control del tabac i a continuar “lluitant contra les interferències de la indústria tabaquera”.

Actualment la regió del sud-est asiàtic té el percentatge més alt de població fumadora, amb un 26,5%. Europa, però, li va al darrere, amb el 25,3%, i a més l’informe projecta que cap al 2030 serà la regió capdavantera, encara amb un 23%.

El percentatge de tabaquisme entre les dones a Europa és més del doble que la mitjana global, i l’estudi detecta que el ritme de descens que s’hi dona és molt menor que en altres regions.

Amb tot, l’OMS estima que l’any 2025 la reducció relativa del tabaquisme en l’àmbit global serà del 25%, 5 punts per sota de l’objectiu del 30% que s’havia marcat per a aquesta data prenent com a base les xifres que hi havia el 2010. “Només 56 països assoliran aquesta meta”, afirma l’OMS en una nota de premsa.

A Espanya, per exemple, l'organització calcula que és "molt probable" un decreixement del nombre de fumadors, "però menys del 30%". Segons les xifres que recull l'informe, l'any 2022 hi havia a l'estat espanyol 10.137.000 fumadors, 5.434.000 dels quals homes i 4.703.000 dones.

A l’altre cantó de la balança, al Congo, Egipte, Indonèsia, Jordània, Oman i la república de Moldàvia el tabaquisme continua creixent.

Per tot plegat l’entitat ha urgit els països a “accelerar els esforços” per controlar el tabaquisme perquè “encara hi ha molta feina per fer”. En aquest sentit, l’informe ‘L’índex de les interferències de la indústria global del tabac 2023’ publicat per Stop i pel Centre Global per a la Bona Governança en el Control del Tabac, mostra que els esforços per protegir les polítiques de salut de les “interferències creixents” de la indústria del tabac “s’han deteriorat arreu del món”.

Finalment, l’OMS també alerta que les enquestes dels diferents països mostren “de manera consistent” que a molts països hi ha menors d’entre 13 i 15 anys utilitzant tabac i productes de nicotina.