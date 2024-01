El TJUE defensa que els refugiats palestins puguin demanar asil adduint la inseguretat a Gaza

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europeu (TJUE), Nicholas Emiliou, defensa que els refugiats palestins puguin demanar asil a països tercers adduint la inseguretat que es viu a Gaza. Fins ara, les persones d'origen palestí registrades per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) no podien obtenir l'estatus de refugiat, ja que gaudien de la protecció o l'assistència de l'entitat. No obstant això, el magistrat considera que la protecció de l'ONU a la franja "ha cessat" i que cal fixar-se en la nova realitat. "El nivell d'inseguretat a la Gaza ha canviat ràpidament, especialment a partir dels fets del 7 d'octubre; això vol dir que cal tenir en compte la situació que preval actualment", indica.

En la sentència, Emiliou subratlla que no es pot ignorar el fet que les operacions d'assistència de l'ONU al territori estiguin experimentant "deficiències sistèmiques" que posin en risc les necessitats més bàsiques de la població. "Les persones enviades de nou a la franja tindrien dificultats per accedir a aliments, higiene personal i un lloc on viure; això perjudica la salut física i mental de les persones i les situa en un estat de degradació incompatible amb la dignitat humana i contrària a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea", afegeix.

En aquest sentit, l'advocat general veu innecessari que els sol·licitants d'asil hagin de demostrar que les condicions a què s'exposen a Gaza són "indignes" per ells, ja que la situació a la franja és coneguda de per si.

Malgrat tot, el magistrat també matisa que el dret a rebre l'estatus de refugiat "no és incondicional", fins i tot en un escenari com aquest. Com en tots els casos, la persona afectada sempre haurà de sol·licitar protecció internacional i caldrà una avaluació individualitzada per verificar si l'individu no està exclòs d'obtenir l'estatus.