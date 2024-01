Sud-àfrica implora al TIJ que actuï per salvar els palestins: «La represàlia contra Hamàs no pot justificar un genocidi»

Sud-àfrica implora al Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) que actuï per salvar els palestins d'un "genocidi". "Les represàlies contra Hamàs no poden justificar un genocidi", ha dit el ministre de Justícia sud-africà, Roland Lamola, a l'inici de la vista que se celebra aquest dijous a la Haia per la denúncia de Sud-àfrica contra Israel per genocidi a Gaza. Divendres serà el torn d'Israel per replicar i defensar-se de les acusacions de genocidi i de complicitat amb actes genocides. El TIJ, òrgan judicial internacional que dirimeix disputes entre estats, està analitzant la petició de mesures cautelars que també ha sol·licitat Sud-àfrica per aconseguir una ordre judicial d'alto el foc a Gaza.

Mentre la guerra continua a Gaza i Estats Units intenta evitar l'extensió del conflicte a la regió, s'espera que la Cort Internacional amb seu a la Haia prengui una decisió les pròximes setmanes després que una sala formada per 15 jutges i 2 magistrats addicionals triats per Sud-àfrica i Israel hagin escoltat a les parts.

La vista ha començat a les deu del matí amb un breu discurs d'obertura del ministre de Justícia Sud-àfrica, Roland Lamola. Malgrat condemnar els atacs i la presa d'ostatges de Hamàs del 7 d'octubre, Lamola ha acusat Israel d'haver "travessat" una línia vermella amb les seves represàlies: la Convenció per a la Prevenció i el Càstig del Genocidi.

"Sud-àfrica ha iniciat aquest cas per impedir un genocidi", ha assegurat Lamola, que tot seguit ha donat pas a l'equip legal format per Adila Hassim, Tembeka Ngcukaitobi, Max Du Plessis, John Dugard, Blinne Ni Ghralaigh i Vaughan Lowe. Els lletrats s'han repartit l'exposició davant del tribunal per intentar demostrar que hi ha una "política deliberada i sistemàtica" d'Israel amb "intenció genocida a Gaza.

L'advocada Adila Hassim ha assegurat que les accions d'Israel segueixen "un patró sistemàtic de conducta genocida" i ha exposat tots els fets que ho demostrarien. Hassim ha destacat la "matança massiva de palestins", els "desplaçaments forçosos" de més d'un milió de persones a la Franja de Gaza, els atacs militar israelià a hospitals i infraestructures civils i la imposició d'unes condicions de vida que priven els palestins de necessitats bàsiques com aigua i menjar."Tots aquests actes conformen un patró de conducta calculat que indica una intenció genocida", ha conclòs Hassim.

Tot seguit, el lletrat Tembeka Ngcukaitobi ha desgranat aquesta "intenció genocida", que veu reflectida sobretot en declaracions de responsables polítics i militars israelians: "La intenció genocida es basa en el convenciment que l'enemic no només és el braç militar de Hamàs, sinó que està infiltrat en la vida dels palestins a Gaza".

"La magnitud de la destrucció a Gaza deixa clar que hi ha una intenció genocida que s'està portant a la pràctica", ha afegit Ngcukaitobi.

En la seva intervenció, John Dugard, professor de dret internacional i exrelator especial de l'ONU sobre els drets humans als territoris palestins ocupats, s’ha centrat en la qüestió de la jurisdicció del TIJ en aquest cas.

La demanda contra Israel

El passat 29 de desembre la República de Sud-àfrica va demandar l'Estat d'Israel davant el TIJ per "violar les seves obligacions en virtut de la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi" per haver "comés un genocidi", no haver "aconseguit prevenir el genocidi" i no "perseguir la incitació directa i pública al genocidi", implicant-se en actes genocides contra el poble palestí a Gaza.

Segons la demanda, els actes i "omissions" d'Israel "tenen caràcter genocida" perquè pretenen "destruir els palestins a Gaza" com a grup nacional, racial i ètnic. Aquests actes, diu el text, inclouen "l'assassinat (de palestins)", danys "físics i mentals" a la seva població, així com la imposició d'unes "condicions de vida per calculadament provocar la seva destrucció física com a grup".

Pretòria al·lega "declaracions repetides d'alts representants de l'Estat d'Israel" que "expressen intenció genocida" i les vincula a l'acció militar israeliana que ha matat més de 20.000 palestins, ha forçat "l'evacuació d'1,9 milions de persones (85% de la població de Gaza)" i ha "devastat àmplies zones de Gaza i barris sencers", recull l'escrit.

Sud-àfrica ha exigit mesures provisionals per impedir "un dany encara més greu i irreparable dels drets del poble palestí" i garantir el compliment d'Israel de "les seves obligacions en virtut de la Convenció del Genocidi".