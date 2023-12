Acord a la UE perquè els 'riders' deixin de ser autònoms i passin a ser treballadors assalariats

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han arribat a un primer acord perquè els 'riders' deixin de ser autònoms i passin a ser considerats treballadors assalariats. Tot i que el text s'ha d'acabar d'adoptar formalment, les dues institucions defensen que el pacte ajudarà a "milions de persones a tenir accés a nous drets laborals". L'acord assolit aquest dimecres inclou dos canvis significatius respecte a la proposta de la Comissió Europea, llançada per primera vegada el desembre de 2021. Per una banda, determina quines condicions han de complir els treballadors de les plataformes digitals perquè es considerin assalariats, i per l'altra, estableix per primer cop les regles sobre l'ús d'algoritmes en els llocs de treball.

Sota l'acord provisional, l'Eurocambra i els diferents estats membres han establert un total de cinc indicadors per classificar els treballadors de les plataformes digitals. En cas que una persona compleixi almenys dos dels cinc indicadors, haurà de ser assalariat i no autònom.

Els cinc indicadors inclouen l'existència de límits en les quantitats de diners que la persona pot percebre, la supervisió del seu rendiment -també a través de mitjans electrònics-, un control sobre la distribució de les tasques, un control sobre les condicions de treball o els horaris laborals i, finalment, l'existència de restriccions a l'organització del treball i l'aplicació de regles sobre aparença o conducta.

Pel que fa als algoritmes, tant el Parlament Europeu com el Consell estan d'acord que el seu ús "sovint està vinculat a la manca de transparència". En aquest sentit, l'acord pretén assegurar que els treballadors reben informació sobre el seguiment al qual estan sotmesos i, alhora, prevenir que les empreses puguin processar certes dades personals.

Per la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, el consens representa "un pas molt important" per als treballadors de les plataformes a la Unió Europea, uns 28 milions en total segons els càlculs de la Comissió. "Permetrà assegurar que els treballadors classificats erròniament com a autònoms puguin tenir accés als seus drets com a assalariats sota la llei comunitària", apunta.