Esquiades.com lidera, des de Reus, la gestió d'ofertes especialitzades d'esquí i esports de muntanya a l'Estat

L'agència ofereix una àmplia oferta, amb paquets d'hotel més forfet als quals s'hi poden incorporar diversos serveis

Sobre l'empresa

El portal web dedicat a la gestió de viatges 'online', esquiades.com s'ha convertit en la referència obligada pels amants de l'esquí i els esports de muntanya. Ubicada a reus, i creada a l'empara de Tecnoredessa, l'empresa compta amb 15 anys d'experiència en el sector i la darrera temporada va ser l'encarregada de portar més de 132.000 persones a esquiar, a practicar esports d'aventura i gaudir de caps de setmana a preus 'low cost' però amb propostes de qualitat.L'empresa reusenca ha demostrat la seva capacitat per satisfer les demandes en esports i oci d'hivern i ja s'ha convertit en l'agència que lidera la venda de paquets d'esquí a tot l'Estat espanyol. D'aquests paquets el que ha aconseguit major sortida és el que inclou dues nits d'hotel, forfet i esmorzar. En aquests paquets s'hi poden anar sumant serveis, que van des del lloguer de material a classes d'esquí o menús a les pistes.L'oferta d'esquiades.com és molt àmplia i abasta les principals estacions d'esquí de la península: des de les més selectes (Baqueira Beret), passant per les més meridionals (Sierra Nevada), les més imponents (Formigal-Panticosa), fins a les més altes (Boí Taüll).Amb tot, Andorra, amb Grandvalira i Vallnord es manté com a destí punter dins l'oferta de l'agència. D'altra banda, també és possible visitar els cims més populars d'Europa: els Alps francesos.Per la temporada 2017-2018, les perspectives de l'empresa es mantenen molt positives. Les reserves efectuades durant el pont de desembre han augmentat un 9,13 per cent en comparació a la temporada anterior.Esquiades.com ha ampliat el seu teixit humà en els últims anys, arribant a una plantilla de més de 75 treballadors de perfil molt jove. De fet, la mitjana d'edat és de només 26 anys. Aquest perfil tan jove també es reflecteix en l'aposta realitzada en les prestacions tecnològiques que faciliten la interactivitat i la gestió per part de l'usuari de la cerca d'allò que busca. D'aquesta manera, més del 29 per cent de les reserves d'Esquiades.com es realitza ja a través de l'aplicació mòbil de l'empresa, disponible en Android i iOS.Esquiades.com pertany al grup Viajes para ti S.L, propietària d'altres dues marques: BuscoUnChollo.com Amimir.com . Aquestes altres marques del grup van ser una aposta per trencar «la marcada estacionalitat d'un projecte com esquaides.com», segons apunta el gerent de l'empresa, Rafael Fuertes. Fuertes explicava que buscounchollo.com és una plataforma «activa durant tot l'any que, com una mena d'outlet de viatges i escapades de cap de setmana, ofereix preus realment competitius».Pel que fa a la tercera marca incorporada al grup, Amimir.com, es tracta d'un portal centrat íntegrament en les reserves d'hotels per viatjar a tot el món, «i que vol alimentar-se de les sinergies que ja genera la nostra cartera de clients i proveïdors», destacava Fuertes.